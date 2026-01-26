川普批韓國會不通過美韓協議，宣布關稅15%升至25%。圖 / 翻自《韓聯社》

美國總統川普今（27日）宣布，由於韓國國會遲遲不通過美韓談妥的關稅協議，因此宣布對韓關稅從15%升至25%。

川普透過「真實社交」發文抱怨，韓國國會遲遲不通過美韓達成的協議，川普稱他與韓國總統李在明於去年 7 月 30 日達成了「一項偉大的協議」，並且在去年 10 月 29 日訪問韓國期間，再次確認了這些條款，川普問：「那麼為什麼韓國國會至今尚未批准該協議？」

接著川普直呼：「我在此宣佈，將提高對韓國的關稅，包括汽車、木材、藥品及所有其他對等關稅，稅率從 15% 提高至 25%。」川普稱每一項貿易協議對美國都非常重要，因此美國都迅速採取行動，「當然，我們也期望我們的貿易夥伴採取同樣的行動」。

