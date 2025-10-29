川普承認無法競選第三任期 眾議院議長：修改憲法可能需十年

美國總統川普（Donald Trump）29日在飛往韓國的空軍一號上對記者表示，根據憲法規定，他「很明顯」無法競選第三個總統任期。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）29日在飛往韓國的空軍一號上對記者表示，根據憲法規定，他「很明顯」無法競選第三個總統任期。這是川普首次明確承認，自己沒有資格在2028年再度參選總統，結束了他數月來對「第三任期」議題的曖昧態度。

根據外媒的報導，川普在機上受訪時說，「我的民調支持率達到了歷史最高水平，但是你知道，根據我看到的消息，我想我可能不能參選了，如果你仔細閱讀相關規定，就會明白我的意思。我不能參選，這很遺憾，但我們有很多優秀的人才。」

美國憲法第二十二修正案明確規定，任何人不得連任總統超過兩屆。眾議院議長麥克約翰遜（Mike Johnson）28日表示，他在與川普會面後認為「沒有辦法」讓川普尋求第三個任期，「我和總統討論過憲法的限制，修改憲法的程序可能需要十年時間，因此我看不到可行的途徑。」他同時強調，許多美國民眾對川普無法繼續連任感到遺憾。

現年79歲的川普過去數月曾多次公開談及「第三任期」的可能性，有時以玩笑口吻提起，有時又暗示「正在考慮」。他的官方商店甚至推出印有「川普2028」字樣的帽子，引發外界揣測。

部分川普支持者曾提出替代方案，建議他先以副總統身份參選，待當選總統辭職後再行接任，以規避憲法限制。不過川普27日已否認這項設想，「我可以那麼做，但我不會。我覺得太可愛了，人們不會喜歡」川普笑稱，「這太幼稚，也不合適。」

另一方面，副總統JD．萬斯（JD Vance）近日在《Pod Force One》播客節目中透露，川普約在六個月前曾提出讓他與國務卿馬可．盧比歐（Marco Rubio）搭檔參加2028年總統大選的想法，「總統第一次跟我提到這件事是在六個月前的午餐會上，我和盧比歐是很好的朋友，我們在政府裡合作愉快。不過現在討論2028還太早，我們的首要任務是確保現任政府表現良好。」

萬斯並強調，這項構想不會造成內部緊張，「我們團隊之所以能取得成果，是因為我們齊心協力，而不是沉迷於政治算計。」川普的這番表態，標誌著他在第三任期問題上的立場出現明確轉變。此前，前白宮首席策略師史蒂夫班農（Steve Bannon）曾聲稱川普有「計畫」尋求第三任期，引發政壇與學界熱議。

如今隨著川普承認憲法限制，並暗示支持其他共和黨接班人選，外界普遍認為，關於「川普第三任期」的猜測已暫告一段落。

