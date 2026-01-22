川普承諾不會以軍事手段取得格陵蘭 王鴻薇曝讓步關鍵「資本武器」

國民黨立委王鴻薇指出，台灣也有資本武器。(資料畫面)

美國總統川普多次針對格陵蘭主權議題施壓歐洲，也一度揚言動武，但在丹麥退休基金宣布「全面退出美國國債市場」後，便改口承諾不會以軍事手段取得格陵蘭。國民黨立委王鴻薇指出，讓川普讓步的終究還是資本武器，而台灣也不是沒有，只是敢不敢用而已。

美國總統川普就格陵蘭島主權議題再度對歐洲施壓，引發政治與金融層面的連鎖反應，丹麥退休基金也宣布將全面退出美國國債市場。川普於當地時間21日參加世界經濟論壇（WEF）時改口稱「不會動用武力」取得格陵蘭主權，試圖平息外界對美國可能以軍事手段併吞格陵蘭的疑慮。

國民黨立委王鴻薇透過臉書指出，川普在世界經濟論壇（WEF）承諾不會動用武力取得格陵蘭，可能是因為丹麥退休基金宣布拋手持有的1億美債。她認為，即便美國財政部長貝森特（Scott Bessent）聲稱「無足輕重」，但從實際面來說，等到瑞典養老基金跟進賣掉70、80億美債，美國不可能還敢恣意妄為。

王鴻薇透露，台灣持有的美債超過3,000億美元（約9.4兆新台幣）位列全球第10，若要拿來當成談判籌碼，或許也能讓川普感到忌憚。對此，王鴻薇直言「台灣也不是沒有武器，只是敢不敢用而已」。





