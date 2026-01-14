川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬

編譯曾宜婕／綜合報導

川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA（Make Iran Great Again）。

雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。

川普公開支持伊朗人民持續抗爭，揚言伊朗政府將會付出慘痛代價。（圖／翻攝畫面）

美國政府傾向「減少干預」

白宮發言人凱莉（Anna Kelly）先前表示：「總統已清楚表明了他的立場，並透過午夜重錘和絕對決心行動證明了他言出必行。」這兩項行動分別代表去年6月伊朗核設施的轟炸，以及近期對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的逮捕行動。

然而，據《華盛頓郵報》14日報導，白宮內部人士透露，川普私下對出手攻擊伊朗的決定並沒有表面上那麼強硬和確定，態度也不像去年6月轟炸伊朗核設施時「充滿熱忱」。此外，有別於川普第一任期對外交的「強硬」政策，現任政府團隊較傾向減少干預中東事務。

有消息人士指出，副總統范斯雖然支持總統去年6月轟炸伊朗的決定，但仍擔心這次會被捲入更深的中東衝突，有違「美國優先」的政策口號。川普前政治顧問班農（Stephen K. Bannon）甚至在節目上直言「根本不在乎如何『讓伊朗再次偉大』。班農認為：「若以色列和美國捲入其中，只會讓問題沒完沒了。」

川普會再次轟炸伊朗嗎？

根據一位知情的美國前官員透露，川普上周已聽取了關於軍事打擊或一系列「其他方案」的簡報。這些方案包括：針對伊朗政府基礎設施的網路攻擊、反制伊朗屏蔽示威者通訊的措施，以及對伊朗暴力維安機構相關目標的打擊。另一位官員表示：「沒有任何跡象指出，川普總統會再對核設施進行攻擊，美國比較有可能針對那些負責並參與殺害抗議者的組織與領導層展開行動。」

伊朗真心想要談判？

一位熟知歐洲事務的外交官向《華盛頓郵報》表示，伊朗政權似乎已經陷入絕望，政府為了守住政權只能以武力鎮壓抗議者。此外，雖然伊朗政府先前向美國表示願意進行談判，但這項談判提議並非妥協，而是為了爭取時間粉碎人民意志。外交官直言，如果川普接受談判提議，伊朗政權不只有望度過此次難關，甚至會變得更加「肆無忌憚和殘暴」。

雖然伊朗官方公布的死亡人數為2000人，但據美國媒體CBS 13日報導，抗議死亡人數恐至少1萬2千人，甚至可能高達2萬人。

