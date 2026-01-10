川普把世界變成「強盜窩」! 併吞陵蘭風暴 德總統痛批、北約「排美」秘密集會

丹麥政府明確指出，若美國企圖武力奪取格陵蘭，軍隊已準備好對任何攻擊者「開火」。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 美國總統川普對格陵蘭的領土野心日益壯大，引起歐洲各國紛紛強硬表態支持格陵蘭。德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）抨擊川普正將世界秩序變為「強盜窩」；法國則提出「撤離北約整合指揮部」的決議提案；丹麥國防部更下達「開火准許令」，警告美方若強行奪取格陵蘭，丹麥軍隊將立即迎戰。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）抨擊川普正將世界秩序變為「強盜窩」。 圖：翻攝自 X

德國總統史坦麥爾日前直接點名川普的外交政策，他憂心世界正淪為最肆無忌憚的人、大國隨意將別國領土視為「私有財產」的場所。史坦麥爾痛批：「我們最重要的夥伴——美國，也背離了它曾幫助建立的價值觀。」他認為美國造成了「價值觀的撕裂」，其對國際秩序的侵蝕已與俄羅斯無異。

德國公共廣播公司（ARD）最新民調顯示：76% 的德國受訪者認為美國不再是可靠夥伴（較去年中增加 3%）。 圖：翻攝自 X

根據 X 帳號「rainbow7852」引述德國公共廣播公司（ARD）最新民調顯示：76% 的德國受訪者認為美國不再是可靠夥伴（較去年中增加 3%）；僅 15% 的德國人信任美國，創下歷史新低；同時，約 75% 的德國人轉而信任法國與英國。



法國外長巴羅（Jean-Noël Barrot）在巴黎對 150 名大使發表演說時，也將美國聲索格陵蘭主權的行為，直接比作「俄羅斯入侵烏克蘭」。他語氣強硬地表示：「買賣路易斯安那的時代早已過去。格陵蘭島是非賣品，也不可隨意占有。」

法國外長巴羅將美國聲索格陵蘭主權的行為，直接比作「俄羅斯入侵烏克蘭」，直呼「格陵蘭是非賣品」。 圖：翻攝自 X

巴羅指責川普政府利用貿易脅迫與制裁削弱歐洲主權，挑戰歐盟自主權。他強調，面對盟友提出不可接受的提議時，法國有權拒絕：「如果美國發出挑戰，法國必將迎戰。」

而針對川普的併吞威脅，丹麥國防部發出嚴厲警告，強調格陵蘭是丹麥領土的一部分。根據 1952 年生效的皇家法令，當領土遭受攻擊時，丹麥軍隊必須立即武裝戰鬥。丹麥政府明確指出，若美國企圖武力奪取格陵蘭，軍隊已準備好對任何攻擊者「開火」。

據《Politico》報導，北約目前正避開美國，關起門來制定一項「防衛格陵蘭」的祕密計畫。這也是北約史上首次針對美國擬定防禦對策。

國民議會副議長蓋特提出決議案，要求法國首先撤出北約整合指揮部，不再為美國利益服務。 圖：翻攝自 X

與此同時，法國政壇上，左翼政黨「不屈法國（France Unbowed）」已正式啟動撤出北約的程序。國民議會副議長蓋特（Clémence Guetté）指責川普政府在委內瑞拉綁架元首、支持巴勒斯坦種族滅絕，並威脅併吞格陵蘭。她提出決議案，要求法國首先撤出北約整合指指揮部，不再為美國利益服務。

