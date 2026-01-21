川普把盟友當「豬仔」／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

為抵抗川普對格陵蘭島的染指，近日，挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭等歐洲國家宣佈向格陵蘭島派兵，參加由丹麥在該島發起的「北極耐力」軍事演習。這些國家向美國發出支援丹麥的信號，但派兵規模屈指可數，只是展現政治姿態。

詎料，川普卻祭出激進⼿段，宣佈⾃2026年2⽉1⽇起，對上開8個歐洲國家出⼝美國的商品加徵10%關稅，若交易未果，6⽉起稅率將上調⾄25%。關稅似乎已經變成川普的殺手鐧，但也代表川普玩不出新把戲。

川普宣稱此舉是為了國家安全及防堵中俄勢⼒，並批評歐洲盟友未回報美國的保護。此舉必然引發歐洲強烈反彈，英、法、歐盟領袖同聲譴責，警告關稅戰將破壞跨⼤⻄洋關係，引發「危險的惡性競爭螺旋」，甚⾄導致北約分裂，歐盟將召開緊急會議商討對策。

川普對格陵蘭島覬覦已久，早在第一任期時，就已經開始為爭奪格陵蘭島創造聲勢。進入第二任期後，不僅聲勢更盛，還採取了極限施壓的手段。他在突襲委內瑞拉後，迅速列出包括格陵蘭島在內的一系列目標，既是為了顯示政治決心，也是想把委內瑞拉行動產生的心理威懾作用放大到極致，以此試探丹麥和歐洲的底線，並最終形成對自己最有利的解決方案。

川普也真是個狠人，為達目的不擇手段，可以翻臉不認人。他表示，這一關稅措施將持續實施，直至就完全、徹底購買格陵蘭島達成協議。

2025年3月，美國副總統萬斯在未獲丹麥及格陵蘭島方面正式邀請的情況下突訪格陵蘭島，並在皮圖菲克太空基地發表演講，公然鼓勵格陵蘭人脫離丹麥。川普更直言，不排除動用軍事手段控制該島。美國白宮辦公廳副主任米勒在接受採訪時宣稱，沒有國家會為格陵蘭島與美國開戰。他毫不掩飾地表示，現實世界的運行規則由實力、武力和權力所主導。

倘若美國得償所願、徹底掌控格陵蘭島，便可以和阿拉斯加形成聯動，對俄羅斯形成鉗制態勢。在此部署戰略武器，可大幅縮短打擊俄羅斯核心區域的距離。與此同時，美國還能對加拿大形成領土包圍，提升其在北美大陸的主導地位。此外，美國地質調查局估計，格陵蘭島東北部蘊藏著約310億桶油當量的碳氫化合物，與美國已探明原油儲量總量相當，且根據2023年的一項調查，歐盟委員會認定的34種關鍵原材料中，有25種在格陵蘭島被發現，包括石墨、鋰和稀土等。

格陵蘭島對川普而言，既有地緣政治的戰略價值，還有地下豐富的礦產資源，「懷璧其罪」，美國當然非得收入囊中不可。然而，美國的單邊主義正在挑戰二戰後的國際秩序，不利於維護世界和平穩定，全球治理都受到巨大挑戰。因為這完全違反了《聯合國憲章》、國際公法以及各國之間的雙邊和多邊公約，也折射出美國霸權的傲蠻，其外交政策變得極具侵略性、暴力性，絲毫不尊重國際法律與其他國家，強買強搶、強徵關稅，根本是把盟友「豬仔」。(圖翻攝網絡)