川普抓委內瑞拉總統馬杜洛夫婦 美學者憂違反國際法等多項問題

美國川普政府已將委內瑞拉總統馬杜洛夫婦押送到紐約受審，川普更表示將接管委國，引發全球關注，不少專家質疑川普這次行動的合法性，有學者擔憂，推翻獨裁者容易，難的是在確保國家能往民主政府過渡。

美總統川普（右）派部隊抓捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子西莉亞，有學者指出此舉涉及法律問題。（圖／路透）

《美聯社》報導，美國聖母大學法學院教授、前美國助理檢察官古魯勒（Jimmy Gurule）直指，「這明顯是個明目張膽、非法的犯罪行為」。古魯勒說，聯邦法院在涉及美國國安的問題上，通常會極大的尊重總統的決定，但不代表是絕對的放任與不受限制的權力。

此外，加州大學柏克萊分校的法學教授柳約翰（John Yoo）也做出評論，他曾參與布希政府早期制定對伊拉克政策，柳約翰根據自己在伊拉克戰爭中的經驗分析，比行動合法性更大的討論即將到來，因為推翻獨裁者很容易，但相比之下，能確保過渡到穩定的民主政府，才是更難的部分。

在川普派三角洲部隊逮捕委國總統馬杜洛夫婦之前，美國國會並未授權川普對委國進行任何軍事打擊或執法行動，儘管馬杜洛這次被抓的日期，剛好是巴拿馬前總統諾瑞嘉（Manuel Noriega）1989年被捕以來第36週年（1月3日），但兩者仍有不同，彼時巴拿馬的狀況，是直接影響到美國國家安全利益，像是巴拿馬運河、美國駐巴軍事設施和美國公民的安全等。

前空軍律師、美國海軍戰爭學院名譽教授施密特（Michael Schmitt）認為，若看美方攻擊船隻、逮捕馬杜洛的行為，整個行動「顯然違反國際法」。他表示，從法律角度來說，美委之間如有敵對行為，明顯會導致武裝衝突，可說美委現在處於戰爭狀態。

報導也提到，美參議院兩黨預計會在下週就戰爭權力決議進行投票，這項決議的目標，是阻止美國未經國會同意就對委內瑞拉派軍。

