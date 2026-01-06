川普抓馬杜洛「只是要石油」？ 委內瑞拉人打臉：不然中俄是要玉米餅食譜嗎

美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，被指是為了當地的石油資源。（翻攝自X @WHITEHOUSE）

美國總統川普3日無預警對委內瑞拉首都發動空襲，將被控犯下毒品、武器罪行的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦帶回美國接受審判。馬杜洛長年獨裁統治、迫害異議人士讓委國人民苦不堪言，過去十年近800萬人因此離開委內瑞拉，如今馬杜洛被捕，人民相當興奮，對於疑美論者聲稱川普攻打委內瑞拉，只是為了他們的石油，一名委內瑞拉年輕人受訪不以為然表示：「你覺得俄羅斯人跟中國人這段時間以來要的是什麼，難道是我們的玉米餅食譜嗎？」

馬杜洛為何被捕？各國怎麼看？

川普日前將馬杜洛逮捕回美國後公開表示，美國將會接管委內瑞拉，直到政權和平轉移，並宣布讓美國石油公司進入、投入大量資金修復委國的石油基礎建設。這番說法讓外界解讀，川普是為了委內瑞拉的石油資源才出兵攻打、逮捕馬杜洛。

世界各國對於馬杜洛被逮捕一事反應不一，由於馬杜洛政府獨裁統治、貪污腐敗，長年造成當地人民出走，異議人士遭到迫害甚至喪命，反對派核心領袖還被禁止參選，2024年大選更直接黑箱宣布自己當選連任，西方民主國家拒絕承認馬杜洛政府公布的選舉結果，指其為違法總統。馬杜洛淪美國階下囚，包含英國、法國、阿根廷、歐盟等國家均表示支持委國政權轉移，而中國、古巴、俄羅斯等社會主義國家則發聲譴責，批美國以武力入侵委內瑞拉、傷害委內瑞拉主權及領土完整。

委內瑞拉人開心上街 一句打臉疑美論

馬杜洛倒台，委內瑞拉國內和流落世界各地的僑民都開心上街慶祝，但網路上也有不少疑美論的聲音，就連美國內部也有不滿川普的人，直指川普抓馬杜洛根本不是為了所謂的正義，而是覬覦委內瑞拉的石油資源，委內瑞拉人民則認為，他們當然很清楚川普的行動背後另有目的，可是對於他們長期遭馬杜洛獨裁統治，能看到馬杜洛失去權力已經讓他們感到相當振奮。

一名海外的委內瑞年輕人在慶祝活動期間接受媒體訪問，他坦言馬杜洛被捕之後事態會如何發展他也不知道，但他希望大家要有信心，不要讓一些陰謀論的說法洗腦，例如說美國人只想要我們的石油、我們的財產，「我想問問那些人，你覺得俄羅斯人和中國人這段期間以來想要什麼？難道是我們玉米餅食譜嗎？」

委內瑞拉年輕人反問，難道中、俄親近委內瑞拉是為了玉米餅食譜嗎？（鏡新聞）

