川普投書《華爾街日報》力挺關稅政策 批專家看走眼、宣稱美國經濟重返榮耀

[Newtalk新聞] 美國總統川普在《華爾街日報》發表投書，為其關稅政策辯護，並反駁外界曾預測市場崩盤、通膨失控的說法，直指相關「專家」全數判斷失準。這篇題為〈My Tariffs Have Brought America Back（我的關稅讓美國重返榮耀）〉的文章中，川普強調，唱衰經濟的預言皆未成真，反而出現他口中的「經濟奇蹟」，包括股市屢創新高、通膨幾近消失，其他國家也未受重創。他認為，這證明關稅政策奏效，使美國迅速打造出史上最強勁的經濟體質。

川普指出，自 2024 年當選以來，美國股市指數已 52 度刷新紀錄，幾乎沒有通膨壓力，堪稱前所未見的成就。他同時抨擊前總統拜登與其在國會的盟友，推動激進政策與龐大支出，揮霍數兆美元，再加上極端綠能路線，導致 40 多年來最嚴重的通膨，使一般家庭損失約 3.3 萬美元實質財富。他形容拜登時期陷入「停滯性通膨」困境，高通膨與低成長並存，對美國經濟造成嚴重傷害。

川普宣稱，上任僅一年便已全面扭轉局勢，如今呈現低通膨與高速成長並行的理想狀態。他表示，關稅不僅能保護本國產業，還為美國帶來大量資金流入，使國家更強大、更安全、也更富裕。歷史上，美國正是依靠關稅逐步壯大，如今他的政策只是重走這條道路，證明關稅才是正確選項，而非所謂專家推崇的自由貿易模式。

他嘲諷經常在《華爾街日報》發表意見的「專家」，曾信心十足地預測關稅會重創股市、壓抑成長、推升通膨、傷害出口，甚至引發全球衰退，但事實顯示全數落空。他強調，這些人忽視了關稅的實際成效，包括帶動國內製造業復甦、降低對外依賴，並使美國勞工直接受惠。

文中，川普回顧歷史指出，關稅曾是美國壯大的重要工具。 19 世紀末至 20 世紀初，關稅收入支撐政府運作，同時保護本土產業免於外國低價商品衝擊。如今他重新採取相似策略，促使製造業回流、增加就業、提升競爭力，並認為反對關稅者忽略了這段關鍵歷史。

川普進一步表示，關稅帶來的資金流入，使美國得以維持低利率環境，甚至應追求全球最低利率，以刺激投資與成長。他批評聯準會過於保守，未充分運用關稅政策所帶來的優勢。整體而言，他認為自己的經濟路線已讓美國走出拜登時代的低潮，進入前所未有的繁榮期。

他強調，關稅並非懲罰措施，而是具有戰略意義的工具，可迫使其他國家在貿易上公平對待美國，同時為美國帶來實質利益。川普樂觀預測，持續推行關稅政策，將使美國經濟更上層樓，並鞏固其世界領導地位。他呼籲民眾正視結果：專家的預測失誤，而關稅政策證明成功，這正是讓美國「重新站起來」的關鍵。

川普以自信口吻作結，宣稱他的關稅政策已被證明是最聰明、最有效的經濟策略。如今美國擁有史上最強經濟，其他國家也未陷入崩潰，反而逐步適應。他強調，這顯示其貿易保護主義已取得勝利，未來將持續深化，讓美國更加強盛。

