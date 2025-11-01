川普投顧發錢了！股債雙引擎啟動 掩護性買權讓你把美股當提款機

財經中心／師瑞德報導

柏瑞投信指出，隨美國啟動降息循環、AI熱潮推動科技股走強，股債市場展現雙重優勢。透過柏瑞美利堅多重資產收益策略，靈活布局股債與掩護性買權，有望參與美國成長機會、穩健收息，掌握美市多頭紅利。（翻攝自日本首相官邸官網）

隨著全球市場逐步擺脫高利率帶來的壓力，美國再度成為投資焦點。柏瑞投信表示，聯準會啟動降息循環後，資金成本下降可望為股債市場注入活水，加上年底消費旺季將至，零售與科技業營收表現可期，使美國市場展現同時具備「成長」與「防禦」的雙重優勢。柏瑞美利堅多重資產收益基金（本基金尚未成立）經理人江仲弘指出，透過多重資產策略，有望同步掌握AI驅動的成長潛力與穩健收益機會。

江仲弘進一步分析，美國企業相較其他市場基本面更具韌性。雖然曾於4月面臨修正，但根據Bloomberg八月統計，標普500指數（S&P 500）盈餘預估不僅一路上修，修正幅度亦大幅優於其他市場指數，顯示企業體質穩健。第三季財報公布以來，有85%企業獲利優於預期，且多數成分股對未來EPS亦持樂觀看法，為後市奠定信心。

在科技股表現方面，儘管近年漲幅驚人，市場對其是否出現泡沫亦有疑慮。不過根據Goldman Sachs於8月公布的資料，美國科技業與通訊服務業第二季財報營收優於預期的比例高達97%與99%，顯示財報基本面穩健。科技股的股東權益報酬率（ROE）持續提升，估值亦與獲利趨勢相符，並未出現非理性泡沫現象。

柏瑞美利堅多重資產收益策略的核心，在於專注於美國市場，透過股債雙引擎配置參與成長契機。該策略的一大特色是創新運用「股債掩護性買權（Covered Call）」，可依市場景氣靈活調整操作方向。當景氣樂觀時，股票資產將集中追求成長潛力，而債券則透過賣出買權收取權利金；若景氣轉為保守，則轉而聚焦債券基本面，股票則成為權利金來源，藉此提升防禦能力與收益來源。此策略主要透過相關ETF執行，並以柏瑞獨家「RDS景氣溫度計」為判斷依據。

就目前市場環境而言，柏瑞策略設定為股票四成、債券六成的槓鈴式配置。其中股票部分聚焦那斯達克成分股，鎖定AI、半導體與雲端應用的結構性紅利；債券部分則結合美國公債與非投資等級債，掌握降息循環下的資本利得與穩定息收。由於目前利率仍處高檔，債市波動不亞於股市，該策略在此階段以債券掩護性買權為主，一方面可增加收益來源，一方面則有助於對沖利率波動風險。

