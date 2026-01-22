川普投顧訊號來了！預言美股將暴衝 未來一年「翻倍成長」





美國總統川普21日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇中提到，他預測美國股市在未來一年將「翻倍成長」，20日的股市收黑僅是「微不足道的小事」。受此激勵，美股21日股市大幅上漲，四大指數齊揚，費城半導體指數更是上漲3.18%。

由於川普近期因格陵蘭議題對歐洲發出的關稅威脅，引發投資人擔憂，受此影響，美股標普500指數在20日大跌超過2%，創下自去年10月以來最高的單日跌幅，不過川普在21日的達沃斯論壇（WEF）演說中表示，自己不會動用武力取得格陵蘭，且美股下跌是「微不足道的小事」。

川普預期，美股將在未來一年漲幅翻倍，他說，「我們在股市上有一個不可思議的未來，那個股市將會翻倍成長，我們會衝上50000點。

演說結束後，美股應聲上漲，標普500指數上漲1.16%，收在6875.62點、道瓊工業指數上漲1.21%，收在49077.23點、那斯達克指數上漲1.18%，收在23224.82點、費城半導體指數上漲3.18%，收在8042.07點。

（封面圖／翻攝《The White House》粉專）

