「川普投顧」喊10萬點！美股漲勢得靠「台積」給力

美股道瓊指數上周五首次突破5萬點大關，美國總統川普大讚，自己是提前3年完成這個目標，要選民在期中選舉時記住這一點，他還將這一個里程碑歸功於關稅政策，川普投顧還繼續喊多美股，預測道瓊在他任期結束前會衝上10萬點。有可能嗎？登頂關鍵也許就在於「科技心臟」台積電。

美股在6號強勁反彈，道瓊指數勢如破竹，衝破5萬點大關，創下去年5月以來最大單日漲幅，美股漲勢凌厲，最開心的包括這個人。美國總統川普：「對我來說重大新聞是道瓊突破了50000點，大多數人覺得，如果我能在第四年做到就很好了，但我們在第一年就做到了，這太棒了。」

道瓊五萬點堪稱提早達標，川普將這項里程碑歸功於關稅大刀。美國總統川普：「我們已經大幅降低物價，事實上你現在聽不到，民主黨爭論負擔能力了，因為問題是他們造成的，我兩週沒聽過這個詞了。」

大讚自己好棒棒，川普更誇下海口預測道瓊指數，將在自己任期結束前，衝破10萬點直翻一倍，川普想實現春秋大夢，可能得緊緊抓住這個人。

台積電董事長魏哲家（2025／03／05）：「除了目前在亞利桑那州，650億美元的投資之外，我們將再追加投資1000億美元。」

台積電正在美國亞利桑那州打造龐大的先進晶圓廠聚落，總投資額高達1650億美元，蓋廠催落去，新購土地可再建四到六座廠。隨著台積電積極拓展海外事業版圖，也在台灣打造新產能，科技網站報導，台積電全職員工數可望從8萬3825人大幅上升，擠下近年不斷裁員的英特爾，首度躍升半導體業最大雇主。

美國總統川普：「我們必須要，訓練勞工來生產晶片，因為現在不生產，我們以前會做，但很愚蠢地輸給台灣。」

美國自己生的英特爾，讓川普很漏氣，事實上台積電晶片，早就是美股七大巨頭不可或缺的心臟，不論是輝達、蘋果還是特斯拉，都得靠台積電才能延續這股，由AI浪潮驅動的漲勢。

