川普抗中卻跟進「中國特色」 美國關鍵礦物戰略強化國家干預

美國總統川普宣布啟動「金庫計畫」，為民間產業建立戰略關鍵礦物儲備。然而，其中礦物很可能來自「政府持股」的礦業公司，再加上美國政府介入戰略產業，華府明顯正借鑑中國特色的「國家主導型資本主義」，來回應對中依賴與地緣政治風險。

美國總統川普2日宣布啟動一項名為「金庫計畫」（Project Vault）的戰略關鍵礦物儲備機制（Strategic Critical Minerals Reserve），將獲得約20億美元的民間資金，以及美國進出口銀行（Export-Import Bank）的提供100億美元融資的支持。

這項計畫將為汽車製造商、科技公司和其他製造商採購並儲存礦產，旨在美國努力降低對中國稀土與其他金屬依賴的同時，保護製造商免受供應衝擊。美國其實早就有一套國家級的關鍵礦物儲備，用來支援國防工業體系，但並沒有針對民用需求的儲備，也就是說，該計畫是美國第一個為民間產業建立此類型的礦物儲備機制。

「金庫計畫」礦產來源與政府有關 借鑑北京扶植本土企業做法

華爾街日報報導，「金庫計畫」所儲備的礦產，有一部分很可能來自「政府持股」的礦業公司，這明顯借鑑了北京長期以來的作法。北京早在多年前就已意識到，扶植本土礦業公司，不僅能確保國內製造商獲得穩定的原料供應，也能成為一項用於對外施壓的工具；而且國家介入不等於全面由國家控制，像是中國許多礦商其實屬於民營企業，其中一些還是上市公司，同樣為了利潤與市占率而競爭。

同樣地，美國政府正採納中國特色的「國家主導型資本主義」，投資數間民營礦業公司，並出手介入多個戰略產業。美國稀土公司（USA Rare Earth）在今年1月表示，政府曾向其提出最高達16億美元的潛在資金支持方案，其中一個條件是要讓政府取得該公司的部分持股；美國稀土生產商「MP Materials」2025年7月宣布，五角大廈將成為該公司最大股東，持股15%。

除了礦業，政府從晶片製造商英特爾（Intel）取得了10%持股；在美國鋼鐵公司（U.S. Steel）被日本製鐵公司（Nippon Steel）收購時，獲得美國鋼鐵具有特殊否決權的1股「黃金股」。

礦物種類多、囤了也未必能用 「金庫」恐受限加工產能

美國這項「戰略關鍵礦物儲備機制」要求，將關鍵原材料存放全國各地的安全設施中。然而，專家指出，這並不容易，因為光是稀土元素就有17種，還有另外數十種關鍵礦物，而且實際需要的數量會隨著汽車、飛機和其他工業產品的製造方式改變而不斷變動。

除了關鍵礦物種類多、實際需要數量不斷變動外，存放的種類也是一個問題。如果「金庫計畫」儲存的是加工程度較低的原材料，但到了緊急情況，這些材料又無法立刻投入工廠使用；但若改存加工後製品，像是稀土磁鐵，又可能會因為產品規格隨著時間演進而改變。

若該「金庫」在不向中國採購之下，想建立一套在緊急情況時能保護美國的礦物儲備，可能需要好幾年時間。因為以某些稀缺的「重稀土」來看，中國以外的加工產能本來就很有限，而美國正在興建的工廠，在未來幾年內恐怕只能滿足美國及其盟友的部分需求而已。

