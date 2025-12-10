川普抨擊鮑爾降息降得不夠 「應該降到全球最低」

美國聯準會主席鮑爾12月10日舉行利率決策後的記者會。路透社



美國聯邦準備理事會（Fed）週三（10日）宣布調降基準利率0.25個百分點，美國股市受此激勵收漲。不過長期抨擊聯準會主席鮑爾降息太慢的美國總統川普並不滿意，他要求美國的基準利率應該降到世界最低。

週三，川普在白宮被記者問及聯準會這次的降息決議時，他說這次降息0.25個百分點是「一個非常小的數字，本來至少可以擴大一倍。」此一說法呼應了他安插到聯準會的理事米蘭（Stephen Miran）這次要求降息0.5個百分點的做法。

川普抨擊鮑爾「僵硬」、「死腦筋」，他攻擊鮑爾正在對美國經濟拖後腿：「我們必須要有一種心態，當一個國家發展良好時，你不能扼殺增長。這就是他們正在做的事情。他們扼殺了增長。」

川普還補充說，他認為美國的利率應該要是全世界最低。目前聯準會降息後的基準利率是3.5%到3.75%，歐洲央行基準利率是2%，英格蘭銀行（英國央行）的基準利率是4%。

這位有權提名新任聯準會主席的美國總統也表示，週三將會接見可能取代鮑爾的聯準會新主席人選之一，前聯準會理事華許（Kevin Warsh）。

抨擊鮑爾甚至威脅開除鮑爾是川普今年1月以來第二個總統任期的常態。鮑爾的聯準會主席任期即將在明年5月結束，接下來鮑爾還會主持三次利率決策會議。川普則已在最近示意，他對於繼任人選的考慮已進入最後階段，可能最近公布，但也有可能在明年初才公布。

不過，儘管卸任聯準會主席，鮑爾仍然將是聯準會的理事，他的理事任期到2028年1月才會結束。鮑爾週三在記者會中拒絕回答他是否卸任聯準會主席時，也會辭任聯準會理事。

鮑爾強調他只想把工作做好，交接給下一任聯準會主席，他說：「我的想法是，我真的很希望能在交接時，讓繼任者承接的一個狀況良好的經濟。我希望通膨能夠獲得控制，朝2%下降，同時我也希望就業保持強健。」

