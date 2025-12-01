川普抱6個月大孫子「一起上工」！ 小手「緊抓爺爺領口不放」萌翻網友

川普抱著6個月大的孫子亞歷山大「上工」。（翻攝X@TiffanyATrump）

美國總統川普（Donald Trump）的次女蒂芬妮（Tiffany Trump）今年5月中旬誕下長子亞歷山大（Alexander Trump Boulos）。近日她首度在社群網站分享父親與兒子的合照，讓大家看到川普的祖孫情，展現溫馨一面。

川普首度抱第11個金孫亮相 帽子標語有亮點？

亞歷山大是蒂芬妮與夫婿麥可布魯斯（Michael Boulos）的第一個孩子，也是川普的第11個孫輩。蒂芬妮感恩節期間，在X分享一張川普抱著亞歷山大的照片，發文：「爺爺和小亞歷山大努力上班中！」可見川普坐在椅子上用手機，頭上的紅帽子印有「川普說什麼都是對的」字樣，小亞歷山大張著水汪汪的大眼睛，伸出小手抓爺爺的領子，非常可愛。

小亞歷山大抓著爺爺的領口不放，表情可愛。（翻攝X@TiffanyATrump）

川普抱著孫子亞歷山大，女兒蒂芬妮在一旁。（翻攝@TiffanyATrump）

蒂芬妮抱著兒子亞歷山大，與父親川普、夫婿布魯斯同框。（翻攝X@TiffanyATrump）

根據《HELLO!》《Irish Star》報導，蒂芬妮也在IG分享多張家庭合照，包含萬聖節時母子扮成《超人特攻隊》的樣子，還有川普祖孫三代的合照。亞歷山大也被打扮成《玩具總動員》的胡迪，坐在沙發上燦笑。吸引大批網友留言讚：「太可愛了」「這孩子真是陽光寶寶」「他的笑容太療癒了」。

「被忽略的川普之女」形象變了？ 升格當媽後父女關係有變化？

此外，川普也在公開場合表達對蒂芬妮的驕傲。他11月出席美沙投資論壇時，特別提到蒂芬妮畢業於賓州大學與喬治城大學法學院，更開玩笑說，女兒的畢業典禮因她表現太優異而「被取消」，全場笑聲不斷。

6個月大的亞歷山大相當可愛。（翻攝tiffanytrump IG）

蒂芬妮抱著亞歷山大，與母親梅普爾斯合照。（翻攝tiffanytrump IG）

事實上，蒂芬妮過去常被外界形容為「被忽略的川普女兒」，如今以升格當媽媽，與父親的關係明顯更加緊密。她的母親、川普的第二任妻子瑪拉梅普爾斯（Marla Maples）也曾在社群平台感恩寫道：「當祖母的旅程，充滿光與愛。」

