川普抵釜山！「習川會」料10時登場

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，美國總統川普（Donald Trump）已飛抵釜山金海國際機場，即將與大陸國家主席習近平會面。

中美兩國元首專機同框。（圖/路透社畫面截圖）

「G2高峰會即將召開！」川普在前往會場的途中，用全大寫字母在社群媒體上發文表示。報導指出，台北時間上午9時15分剛過，川普專機海軍陸戰隊一號（Marine One）直升機在金海機場（又稱釜山機場）降落。

報導指出，川普原計劃提前一天離開，白宮也安排他當晚與習近平會面，可能會導致會晤時間倉促。知情人士透露，最終，官員決定將會晤改在第二天，即川普離開南韓、習近平抵達南韓進行國事訪問期間舉行。

