川普拆除「綠色新政」騙局 放鬆燃油車限制為美國家庭省1090億美元

美國總統川普（Donald Trump）12月3日於白宮宣布，將全面重新設定拜登政府任內加嚴的企業平均燃油經濟性標準（Corporate Average Fuel Economy，CAFE），批評先前法規「荒謬」且對汽車產業造成沉重壓力。白宮同步表示，新政策將為美國家庭帶來合計約1090億美元的節省，主要來自車輛成本減輕與市場壓力緩解。



「我們正式終止了喬．拜登（Joe Biden）那些荒謬、極度沉重，實際上很糟糕的CAFE標準，它們為汽車製造商帶來了昂貴的限制和各種問題，製造了各種麻煩。」川普表示：「我們不只是在談論我們國家之外的事情，因為沒有人能做到。沒有人想做。而且這很荒謬，非常昂貴。它對汽車價格造成了巨大的上漲壓力，再加上那項瘋狂的電動車強制規定。拜登沉重的法規已導致汽車價格飆升超過25%，其中一個案例是它們在一年內上漲了18%。」

白宮邀三大車廠高層齊聚討論

福特（Ford）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）與通用汽車（General Motors）的高層在川普宣布前受邀進入白宮討論。福特執行長吉姆．法利（Jim Farley）表示，新的標準能讓政策與產業實際狀況更貼近，同時兼顧能源效率與消費者負擔。他認為法規調整「對消費者、對常識都是好事」。

斯泰蘭蒂斯執行長安東尼奧．菲洛薩（Antonio Filosa）也表示，公司支持政府將CAFE標準重新校準至「真實世界的市場條件」，並期盼與國家公路交通安全管理局（NHTSA）合作，推動兼具環境責任與可負擔性的政策。他指出，調整後的規範能維持消費者自由選擇燃油車或電動車的彈性。通用汽車則表示支持建立全國一致的標準，以確保產業穩定並維持市場多樣性。

CAFE 標準自1975年設立以來，一直是美國控制車輛排放與提升燃油效率的重要政策架構。川普在第一任期內曾放寬歐巴馬政府制定的嚴格標準；拜登上任後，再次提高要求，例如將2024、2025年車款的燃油效率提高8%，2026年提高10%，遠高於川普時期制定的1.5%增幅。川普政府此次重啟評估，認為拜登版本的標準「對現有燃油車技術不可行」，並可能迫使消費者被動轉往電動車市場。

川普上任後已針對多個與車輛與環境法規相關的政策採取行動，包括今年6月簽署決議，阻止加州推動2035年禁售燃油車的政策，並撤銷拜登時代環保署（EPA）授予加州的排放豁免權。此外，他在7月簽署《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act），將違反 CAFE 標準的民事罰款降至零，使汽車產業免於面臨巨額罰金。

批評綠色新政是美國史上最大的騙局

川普接著說：「今天，我們又向前邁出了一步，目標是終結綠色新政這個騙局，綠色新政可能是最大的騙局的一部分。」他補充說，「這是美國歷史上最大的騙局，綠色新政的騙局。這是一個終結燃油車的計畫。這是他們想做的，儘管我們擁有比任何其他國家都多得多的汽油。而且民眾想要燃油車。他們想要一切。他們想要電動車。他們想要很多替代品。但他們確實想要燃油車。目前，燃油車遙遙領先。」

白宮在宣布當天指出，相較於拜登時代的法規，新標準將避免新車成本平均增加近1000美元，長期可為美國家庭減輕合計1090億美元負擔。川普強調，美國擁有充足石油資源，民眾也仍對燃油車保有強烈需求，因此政府有責任讓車輛政策「回到符合國情、符合市場的軌道」。

