川普拋健保補貼加關稅紅利大餅 官員澄清：「集思廣益」非正式提案

美國總統川普。路透社



美國政府關門破紀錄，總統川普上週末接連提出，直接支付美國民眾醫療健保費用，並以關稅收入發放每人2000美元紅利的想法，但白宮官員事後澄清，這些並非正式提交參議院的提案，強調川普正在「集思廣益」、協助擬定重啟政府運作的協議方案。

美國聯邦政府陷入關門困境已長達40天，民主黨參議員持續要求延長即將到期的聯邦稅收抵免政策，以幫助美國民眾支付《平價醫療法》（Affordable Care Act，俗稱「歐記健保」）下的私人醫療保險費用，但遭共和黨人反嗆，政府必須先通過撥款法案恢復運作，再展開健保談判。

對此，川普（Donald Trump）上週六在自家社群媒體Truth Social發文，呼籲共和黨人將目前因「歐記健保」而撥給保險公司的數千億美元，直接發放給民眾，更於隔日主張，應直接撥款至民眾的健康儲蓄帳戶。該帳戶允許人們存入稅前資金，用於特定的醫療支出。

川普也提及關稅政策，「我們正賺進數兆美元，即將開始償還37兆美元的龐大債務。在美國的投資創下紀錄，各處都在興建廠房。每人將可獲得至少2000美元的紅利（不含高收入者！）。」

對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日在接受美國廣播公司（ABC）節目採訪時表示，川普提出的健保建議尚未完全敲定。「我們沒有正式提案」，他補充說，重啟政府仍是首要任務，「在政府恢復運作前，我們絕不與民主黨人談判，道理很簡單。」

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目中試圖淡化此想法，強調這是川普正在集思廣益，協助參議院擬定能重啟政府的協議方案。「如果大家都認同民眾應享有醫療保障，為何不直接向保費較高者寄發支票，讓他們自行決定？」

