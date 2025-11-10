川普拋健保補貼加關稅紅利大餅 貝森特：非正式提案

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普本週末拋出直接支付美國民眾醫療健保費用，並以關稅收入發放2000美元紅利的想法，但財政部長貝森特隨後表示，這些並非提交給聯邦參議院的正式提案。

川普昨天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）貼文中寫道：「我正向參院共和黨人建議，目前為挽救歐巴馬健保（ObamaCare）提供的糟糕醫療而送往吸金保險公司的數千億美元，應直接發給人民，讓他們可以購買自己的、更好的醫療保健。」

廣告 廣告

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，隔天，他又發文表示，共和黨人應直接撥款至民眾的健康儲蓄帳戶，該帳戶允許人們存入稅前資金，用於特定的醫療支出。

川普也談到他的關稅政策，寫道：「我們正賺進數兆美元，並將很快開始償還我們37兆美元的龐大債務。在美國的投資創下紀錄，各處都在興建廠房。每人將可獲得至少2000美元的紅利（不含高收入者！）。」

財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，總統向參院共和黨人提出的健保建議尚未完全定案。

貝森特告訴美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）說：「我們沒有正式提案。」他補充說：「我們現在沒有要向參院提案，沒有。」

貝森特表示，任何這類提案都取決於政府關門結束。截至明天，政府關門將進入第41天。

他說：「總統正在發文討論此事，但再重申一次，我們必須先讓政府重新開門才能做這件事。在他們讓政府重啟前，我們不會與民主黨人協商。就這麼簡單。」（編譯：李佩珊）1141110