川普拋出震撼彈！傳最快14日與伊朗簽和平備忘錄 可能地點、內容草案一次看

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[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

美國總統川普表示，伊朗最高領袖已批准與美國達成協議，外媒也引述消息人士指出，美伊最快可望於14日在歐洲簽署和平備忘錄。不過，目前相關內容仍在最後協商階段，伊朗官方尚未正式證實雙方已完成協議。

美國總統川普表示，伊朗最高領袖已批准與美國達成協議。（圖／翻攝X @WhiteHouse）

據報導，美伊正加速敲定備忘錄最終版本，目標在週六前完成文本確認。消息人士透露，瑞士日內瓦是最有可能的簽署地點，奧地利維也納也是備選方案，美方預計由副總統范斯代表出席。

協議草案內容傳出內容包括解除部分伊朗石油制裁、解凍海外資產，並要求包括黎巴嫩在內的相關地區停止敵對行動，至於外界關注的核計畫問題，將留待後續談判處理。

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伊朗方面則要求協議必須同時促成黎巴嫩停火。草案中未提及飛彈計畫及對區域武裝團體的支持問題，也未要求伊朗放棄對重要海域的控制權。目前協議架構大致成形，但部分細節仍待確認。

不過，美國與伊朗官方至今仍未公布正式內容，簽署時間、地點及最終條款仍存在變數。

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