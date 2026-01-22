川普拋格陵蘭框架協議！當地人轟：世界最有權勢的人「玩弄我們」

美國總統川普揚言對格陵蘭計畫塵埃落定，但此過程引發格陵蘭與丹麥社會不安、憤怒情緒，一名當地民眾表示，「世上最有權勢的人在玩弄我們，但我們卻完全無力反擊，真的又氣又悲傷。」

格陵蘭日前舉行反美示威遊行。（圖／路透社）

《韓聯社》報導，這名20多歲青年菲利（Fili）在丹麥首都哥本哈根一家小型超市工作，得知記者正準備前往格陵蘭，立刻睜大眼睛表示，「我就是格陵蘭人。」他形容，原本「再平靜不過、也非常美麗的家鄉」，如今卻因川普（Donald Trump）的領土野心而「每天都變成不受歡迎的頭條新聞」。

菲利坦言，自己也覺得眼前的狀況「很奇怪（weird）」，「世界上最有權勢的美國總統在擺布我們，但我們什麼也做不了，現在的感覺真的很難形容。」

在哥本哈根的格陵蘭代表處附近，一名60多歲、正在運河邊散步的丹麥男子約根（Jørgen）形容目前情勢「近乎超現實」，「我很擔心川普究竟會走到哪一步。」

身為哥本哈根本地人的他指出，即使自己與格陵蘭沒有直接淵源，但有一點毫無疑問，「格陵蘭人民的未來，應該由他們自己決定。」他強調，即使格陵蘭最終選擇獨立，也「不該被迫在丹麥或美國之間做選擇，更不該在壓力下被推向某個方向。」

報導引述丹麥國際問題研究所（DIIS）研究員奧勒森（Mikkel Olesen）則從戰略層面分析指出，丹麥在21世紀以來，曾配合美國參與伊拉克與阿富汗戰爭，甚至付出人員傷亡代價，「丹麥一直是北約內最緊密配合美國的盟友之一，如今卻瀰漫著強烈的『被背叛』感。」

