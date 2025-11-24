川普拋烏俄戰爭「28點和平計畫」 外交部曝：歐洲有很大疑慮！

針對烏俄戰爭，美國總統川普提出「28點和平計畫」，外交部次長吳志中今（24日）透露，歐洲對此有很大的疑慮，看法和美國不盡然相同。（圖／林煒凱攝）

針對烏俄戰爭，美國總統川普提出「28點和平計畫」，要求烏克蘭做出割地、放棄加入北約等讓步。外交部次長吳志中今（24日）透露，歐洲對此有很大的疑慮，看法和美國不盡然相同。

剛結束歐洲行的吳志中今赴立法院外交國防委員會備詢前受訪表示，自己剛從歐洲回來，去了比利時、法國、德國等地。針對中日關係緊張，他說，歐洲的重點都放在中國外交官薛劍對於日本的言詞上，普遍認為非常不妥，有人甚至認為應該要立即召回。

不過，吳志中認為，降低衝突是很重要的，歐洲方面確實並未提及動武。以台灣來說，就是在國際上的朋友越多越好。如今在歐洲確實朋友越來越多，最重要的是嚇阻戰爭爆發，這也包含國際間的合作，這就是自己剛從歐洲回來的主要感想。

至於川普對烏俄戰爭提出的「28點和平計畫」，恐讓疑美論持續發酵。吳志中則說，該計畫是由美國提出，歐洲對條件存有「很大的疑慮」，雖讓戰爭盡早結束是歐洲共識，且目前這還不是最終方案，但歐洲在這方面看法與美國不盡然一樣。

吳志中強調，我國立場便是反對大國藉由武力擴張領土，也主張和平是重要方向與原則。

另外，日本防衛大臣小泉進次郎近日前往沖繩、與那國島視察。吳志中則說，高市早苗剛擔任日本首相，對國家元首來說，國家安全是最重要考量，中華民國外交部並不方便評論日本為維護國家安全的作為。

吳志中說，日本、美國、歐洲是和我方在關係不斷增強的一些盟國，最重要的是要加強與這些國家的關係。而除了歐洲之外，我國與日本關係也維持良好，一同捍衛區域和平，這是外交部最重要責任。



