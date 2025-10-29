川普拋重商訊號 為談判埋伏筆

美國總統川普29日出席亞太經合會（APEC）企業執行長高峰會並發表演講，川普在會中向全球商界釋放強烈的「重商」訊號，除大力推銷美國作為全球最佳的投資熱土，更自豪地宣稱關稅政策，未來10年內將為美國減少貿易逆差達4兆美元，並重申其反對政府干預經濟的理念，頗有暗示中國領導人習近平的意味。

川普在APEC企業領袖午餐會上，刻意淡化外交與安全議題，選擇以「讓企業領航經濟」作為演講主軸。他強調政府應該減少干預、創造環境，而非直接主導經濟發展。

川普指出，在他任內，美國所有的經濟成就皆源自私營部門，而非政府的介入。他說：「在我任內，所有新增的工作都是由私部門創造的，政府沒有創造任何新工作。」川普表示，創造政府職位很容易，但並非建設偉大國家的方式。他強調，政府已拒絕懲罰成功、獎勵失敗的「無能政府」舊模式，並正在獎勵那些在美國建設、創造、雇用和投資的企業。

外界普遍解讀，川普在與習近平會晤前夕，選擇在企業界先行定調，以重商、親企業的語言取代過去數月來的對抗性言論。此舉是為了營造友善氛圍，為雙邊談判預留政治空間，儘管川普未直接點名中國，但他強調「開放市場應以公平為前提」，間接指涉了美中關稅及產業協議的談判方向。

在闡述美國經濟的「非凡轉變」時，川普將其貿易政策視為成功的核心因素。他強調，其關稅政策正在發揮作用，不僅使美國的盟友關係更加緊密，更對國家財政產生巨大助益。

川普表示，他的關稅政策預計在未來10年內，將減少美國貿易赤字達4兆美元，並說他認為「實際上遠不止於此」。他強調，消除逆差是國家安全的一環，因為國家不能長期處於鉅額赤字和債務之中。

川普再次重申關稅政策的原則，對於任何不願支付關稅的公司，他建議他們到美國建廠。「如果你在美國建廠，那麼關稅為零」。他認為，正是因為關稅的實施，美國正在重新恢復其作為「建設者和實踐家」的國家傳統。

川普還透露，他曾利用「250％的對等關稅」作為威脅手段，成功調停了包括柬埔寨與泰國、印度與巴基斯坦在內的多場長期衝突。他表示，這種關稅威脅是一種「國家安全」手段，能夠有效地讓對手理解，在戰火中無法繼續維持貿易關係。