川普拋重啟核試議題 美國能源部澄清不會引爆核彈

川普表示，「我們未做核試驗已經有多年了，但別國都做，我們也該做（核試）。」

川普短短幾句話，吹皺國際政壇一池春水。與美國在核武方面抗衡多年的俄羅斯，也揚言要備妥因應措施。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）說：「各單位要在國安會議之下來分析，並針對準備展開核武測試相關事宜，提出協調後的建議案。」

位在西伯利亞北方的北極海域內，新地島群島從1955年開始到1990年為止，進行了220多次的核彈試爆，包括1961年10月，號稱史上威力最大的「沙皇炸彈」，也是在新地島進行試爆。

廣告 廣告

美俄先後放話，讓其他國家憂心重回冷戰時代的核武競賽。掌管美國核武研發的能源部，近來不斷澄清，強調重啟核試驗與試爆核武無關。

美國能源部部長克利士萊特（Chris Wright）表示，「以往我們在測試研發中的核武，就在內華達州進行地下核爆試驗。幸運的是我們30多年前即已停止，並且轉為更高科技的模擬測試，小規模但屬於非核爆試驗，來研究並維護我國的核武庫存。」

美國智庫戰略暨國際研究中心的核武專家也認為，恢復測試核武與重啟核武試爆之間，不一定能劃上等號。

美國戰略暨國際研究中心核武專家希瑟威廉絲說：「各個國家實驗室超聰明的科學家，動用超級電腦、雷射與其他先進科技，確認核武庫存處於堪用狀態，能在必要時用來執行任務。執行這個工作不需要任何核爆試驗。」

以美國為例，現有的核彈頭引爆分為兩個階段。首先是由所謂「初級裝置」，同步引爆外圍圓球狀的傳統炸藥，強力衝擊壓縮核心的「鈽239」，引起第一階段核反應來釋放大量的X射線。而這些X射線會激發周邊的填充物質釋放出離子，推擠前方的次級裝置，加上第一階段核爆的高溫，促使次級裝置的鈾235發生第二階段核反應，造成龐大的破壞力量。

廣告 廣告

後冷戰時代，主要核武國家陸續停止實際的核彈試爆，改為以電腦模擬。專家認為，以現在的電腦軟硬體科技，用超級電腦配合人工智慧，模擬核彈爆炸沒有太大困難。重要的是先前實際試爆累積的資料。這方面，美俄兩強遙遙領先中國。

希瑟威廉絲續指，「中國在了解核武庫存以及核武設計方面相對不利，因為他們沒有那麼多的測試資料。一旦核武試爆的禁忌被打破，又有更多的核武試驗出籠，中國的獲益將遠大於美國。」

專家指出，即使沒有實際的試爆，像是庫存核武的系統測試、試射洲際彈道飛彈、戰略轟炸機的巡航訓練、潛艦模擬發射程序，甚至像俄羅斯的戰略飛彈部隊演習，經常只是發射車的車隊移動，或是在定點測試發射架能否正常舉起，省略發射飛彈的動作，這些都算是核武測試的範圍。