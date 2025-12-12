川普拍板 統一監管全國AI

美國總統川普11日簽署行政命令，旨在將人工智慧（AI）的監管權集中於聯邦層級，建立單一的全國性監管框架，避免美國各州各自為政，並要求司法部成立工作小組，控告自訂AI法律的州政府。

川普在白宮橢圓形辦公室表示，美國的AI「必須只有一個核准或否決的源頭…不能面對50個不同的主管機關」。他認為美國的AI公司「若沒有單一核准或否決的來源，就不會成功」，他提到中國便是由中央核准，「最後只會有一個贏家，可能是美國或中國，而目前我們大幅領先」。

廣告 廣告

白宮官員指出，這項行政命令的目的，是確保AI在全國統一框架下運作，避免受各州不同規範所限制，造成產業發展受阻。

禁止各州自行監管AI的構想，由川普的AI與加密貨幣負責人塞克斯提出，並獲AI產業巨頭支持，包括OpenAI執行長奧特曼與輝達執行長黃仁勳。塞克斯如今解釋，這道行政命令只會用來「打槍最繁瑣和過度的州級措施」，並強調當局會保護孩童的安全。他也說，川普政府如今將和國會合作，訂定AI監管的聯邦框架。

目前，全美已有約30個州通過100多項與AI相關的法案，內容涵蓋生成式AI模型的負責任開發、深偽技術製作，以及使用AI技術時要求資訊透明。

另一方面，川普政府11日發布聲明，將要求AI供應商向聯邦機關出售聊天機器人時，必須審酌其政治偏見，但國安系統不在此列。

【看原文連結】

更多udn報導

妹子被迫聽隔壁房恩愛聲 她嘆活該不聽網友評論的勸

好萊塢女星紐約街頭被車撞死 享年60歲

狠男灌麵湯虐死妻 冷血致電岳母：妳女兒不行了

那話兒太小找嘸女友？母拖大學兒就診 醫檢查嚇壞