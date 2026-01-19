川普拒回應是否武力奪取格陵蘭 MAGA口號變身：讓美國滾開

美國總統川普為了奪下格陵蘭不惜對歐洲盟友發動貿易關稅戰。路透社示意圖



美國總統川普對格陵蘭的野心近日再度搬上檯面。他週一（1/19）受訪時揚言「百分之百」會對歐洲國家實施關稅報復，至於是否會動武豪奪格陵蘭，川普則不願正面回應。

川普週一接受NBC電話訪問時被提問是否會動用武力奪下格陵蘭？他回答：「不予置評。」

川普上週六（1/17）宣布，將於2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭等8個派兵前往格陵蘭的歐洲國家銷美商品徵收10%關稅，直至美國「就格陵蘭島的全面收購達成協議」。

NBC記者追問川普是否會實現上述關稅威脅？他回說：「我會。百分之百。」川普接著說：「歐洲應該聚焦在俄羅斯和烏克蘭戰爭上，因為老實說，你看看他們現在什麼狀況…這才是歐洲應該聚焦的地方，不是格陵蘭。」

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，歐洲將會向川普表明，關稅絕非解決途徑。他接受天空新聞訪問時說：「你不能威脅奪取格陵蘭。我們無意升高這起衝突。」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）強調，北約會持續和丹麥及格陵蘭合作確保北極地區的安全。

格陵蘭為丹麥自治屬地。丹麥民眾上週末聚集在哥本哈根街頭，抗議美國川普政府的併吞野心。示威群眾揮舞著格陵蘭旗幟，人群中許多人戴上紅色棒球帽，帽緣邊繡上「MAKE AMERICA GO AWAY」（讓美國滾開）英文字樣，縮寫和「MAGA（MAKA AMERICA GREAT AGAIN，讓美國再度偉大）」相同，但代表涵義天差地遠，相當諷刺。

丹麥古著店老闆設計一款「MAKE AMERICA GO AWAY」（讓美國滾開）紅色棒球帽，推出後立刻銷售一空。路透社

帽子正面則繡上「Nu er det NUUK」，翻譯成英文是「Enough is enough」（夠了就是夠了）。

丹麥古著店老闆設計一款「MAKE AMERICA GO AWAY」（讓美國滾開）紅色棒球帽，推出後立刻銷售一空。路透社

根據外電報導，製作這頂紅色「讓美國滾開」棒球帽的是一間哥本哈根古著店老闆。該名老闆表示，這款帽子已在上週末銷售一空，而他已緊急追加生產數千頂。

