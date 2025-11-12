川普拒派代表團，COP30變「罵川大會」？加州州長紐森狠批「川普是入侵物種」，世界領袖接力譴責

聯合國氣候變化綱要公約第 30 次締約方會議（COP30）於 11 月 10 日在巴西亞馬遜河口城市貝倫（Belém）登場。美國總統川普（Donald Trump）史無前例地選擇不派遣任何代表團出席。民主黨籍的加州州長紐森（Gavin Newsom）以美國最高級別政治人物的姿態現身，猛烈抨擊川普是「一個入侵物種」，並誓言要阻止川普在加州海岸開放石油鑽探的計劃。

《政客》分析，川普的缺席，使這場全球峰會迅速變成一場對美國氣候政策的國際撻伐大會。然而，在指責美國缺席的同時，全球應對氣候變遷的共識和行動力仍不足。

川普未派官員出席，紐森成美國代表最大咖

川普自 1 月重返總統職位以來，持續支持煤炭、石油和天然氣發展，並試圖壓制美國國內外的清潔能源努力。他讓美國兩度退出 2015 年的《巴黎協定》，9 月聯合國大會上宣稱「人為氣候變遷是心懷惡意的騙局（con job）」，甚至利用關稅威脅試圖提振美國化石燃料的銷售。這次，川普拒絕派遣任何代表參加 COP30，不與其他國家討論新的減排目標和氣候融資。

在美國官方代表團缺席的巨大空白中，加州州長紐森（Gavin Newsom）以最高級別美國政治人物的姿態現身 COP30，紐森 12 日在峰會上向川普發動了最猛烈的攻擊。他抨擊川普撕毀氣候政策、推動燃燒更多化石燃料，並直言不諱地稱這位總統是「一個入侵物種、一位搞破壞的總統（wrecking-ball president）。他正試圖讓上個世紀的進步倒退、試圖重現 19 世紀，他正在加倍犯蠢。」

紐森是「美國氣候聯盟」（US Climate Alliance）的 24 位州長之一，該聯盟代表著美國一半以上的人口，並公開表示支持氣候行動。這次他率領由 100 多名民選官員組成的代表團；他們強調美國的「次國家級司法管轄區」（subnational jurisdictions，指州或地方政府）仍致力於應對氣候危機。

據稱川普11日已擬定在加州海岸開放石油和天然氣鑽探的計畫，紐森稱這項舉動「踏過我的屍體才可能發生」。他接著說道：「川普說想開放加州海岸鑽探，但他不希望在佛羅里達外、在海湖莊園（Mar-a-Lago）對面看到石油鑽井平台，他對此保持沉默。但這不會發生，鑽探計畫在抵達前就已經死了。」

紐森：川普反再生能源，將讓習近平笑到最後

紐森表示，川普撤銷氣候政策並讓美國退出《巴黎協定》是「令人憎惡的、是個恥辱」，而且這將有利於中國，因為中國已開始主導太陽能和風能等清潔能源的製造與部署。紐森說：「你知道誰在歡呼，誰在讚美他嗎？是中國國家主席習近平。他們正坐享其成，主導著供應鏈，因為他們理解清潔能源的巨大機會。」

《衛報》指出，會談中一些重要人物則表示慶幸川普政府沒有出席。聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）前執行秘書、《巴黎協定》的重要推手菲格雷斯（Christiana Figueres）11 日表示，美國缺席會談「實際上是一件好事」。她對美國退出《巴黎協定》的回應是：「再見了，孩子（Ciao, bambino）。」

紐森對此回應：「這句話出自《巴黎協定》之母之口，真是太慘了。」紐森補充說，美國的出席的確可能是一種威脅，因為川普政府官員曾在 10 月在一次國際海事會議上，威脅一些外國領導人、甚至計畫對徵收航運碳費的國家實施關稅。紐森認為，川普的缺席「創造了機會」，讓地方領導人可以「自下而上展現自我」，來應對氣候危機：「他抽身離開了，這就是為什麼我會前來。」

《衛報》稱，紐森被認為是 2028 年總統競選民主黨提名的一個主要候選人。前總統拜登（Joe Biden）曾試圖將氣候政策與就業和經濟的益處綁在一起，但選民對此無感。紐森因而強調，民主黨人需要重新建構有關氣候危機的辯論，將重點放在關於「生活成本」的簡單訊息上，以及美國家庭因氣候災害面臨的保險問題，以喚起選民共鳴。他說：「氣候變遷可能看起來很抽象。我們需要用人們能理解的術語來談論它。它關乎人民、地方、生活方式和傳統。如果我們以這些方式來闡述事物，我們就能開始贏得人們的支持。」

川普缺席引公憤，世界領袖怒批「反對人類」

《政客》（Politico）稱，川普這次的缺席，也讓 COP30 峰會的演講台成了世界領袖發洩對美國氣候政策不滿的舞台。除了來自美國的加州州長紐森，還有多位國家元首這幾天也利用發言時間，嚴詞批評強硬反對全球減排議程的美國總統。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）直言：「川普先生反對人類（Mr. Trump is against humankind）。」他指責川普缺席會議，同時呼籲建立一個擺脫石油和天然氣的經濟體；智利總統波里奇（Gabriel Boric）則直接駁斥川普在 9 月聯合國大會上宣稱「人為氣候變遷是心懷惡意的騙局（con job）」的說法，他強調科學和事實的重要性，並說：「我們或許可以就如何應對這些事情進行合理的討論，但我們不能否認它們的存在。」東道主巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）雖然沒有點名川普，但他也猛烈抨擊「為了政治利益而捏造氣候假新聞的極端勢力」。

面對國際譴責，白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）透過電子郵件強硬回應：「川普總統不會讓美國人民的最佳利益被綠色能源騙局所危及。」她稱：「這些綠色夢想正在扼殺其他國家，但由於川普總統的常識能源議程，它們不會扼殺我們的國家！」這凸顯了川普政府將氣候行動視為經濟自殘的堅定立場。

2025年11月6日，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在巴西亞馬遜河口城市貝倫（Belém）舉行的COP30全體大會上發表演說。（美聯社）

全球氣候共識和行動力仍不足

《政客》分析，儘管許多領袖強硬撻伐川普，但這場峰會也暴露了全球氣候努力正面臨的矛盾心態和多重阻礙。

首先，只有少數歐洲領導人出席，一些國家則派出了部長級代表。即使在歐洲內部，共識也難以達成：歐盟的 27 個成員國直到 5 日才就氣候目標達成一致，而且是稀釋了現有的減排規則才得來的協議。此外，加拿大總理、前聯合國氣候代表卡尼（Mark Carney）也未出席。甚至連東道主巴西，也因為在主辦 COP30 前夕開放新的石油和天然氣田而受到綠色組織批評。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）感嘆，十年前達成《巴黎協定》的全球團結已經消失，不僅是被川普，也被施凱爾在英國的政治敵手所打破。但他表示，放棄氣候努力只會提高企業和家庭的能源成本，並錯失建立新興產業的機會。施凱爾說：「這不僅是一個需要解決的問題，也是一個需要抓住的巨大機會。」

面對川普的「氣候變遷騙局論」，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則表示：「有關氣候的錯假訊息對我們的民主、對《巴黎協定》的議程構成了威脅」。馬克宏說：「我們必須支持自由和獨立的科學。我們必須在孤立主義和多邊主義之間做出選擇，在意識形態和科學之間做出選擇，在宿命論和行動之間做出選擇。」

中國方面，由國務院副總理丁薛祥代打出席。中國在溫室氣體污染超過美國，位居世界第一。丁薛祥強調「中國會落實《聯合國氣候變化框架公約》及《巴黎協定》，切實兌現出資承諾」，但同時呼籲「營造良好的國際經貿合作環境，⋯⋯確保優質綠色產品自由流通。」《政客》稱，迄今為止，清潔能源轉型的主要經濟受益者是中國，他們已建立了全球最大的太陽能電池板、電動汽車、電池、關鍵礦物和全球綠色經濟所需產品的生產線。

