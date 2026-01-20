川普拒絕排除動武奪取格陵蘭 丹麥火速增兵因應
美國總統川普重申，如果未能就格陵蘭問題達成協議，他將「百分之百」對歐洲國家加徵新1輪關稅，引發歐盟準備反制。他先前還將試圖掌控格陵蘭的行動，與自己未能獲得諾貝爾和平獎公開掛鉤，並拒絕排除動用武力的可能性，此舉已促使丹麥增派部隊進駐格陵蘭，並與北約討論在北極設立新任務。
支撐西方安全幾十年的北約聯盟正面臨嚴峻考驗，跨大西洋關係也可能陷入幾十年來最嚴重的危機。
路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）於19日在接受美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）的簡短訪問時，被問及是否會動用武力奪取格陵蘭，他回應說：「無可奉告。」
不過，川普重申，如果未能就格陵蘭問題達成協議，他將「百分之百」推動對歐洲國家祭出新1輪關稅措施。與此同時，歐盟正考慮以自身措施進行反制。
川普不覺得有義務只從和平思考
挪威政府稍早公布川普與挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）之間的訊息來往。川普將他試圖掌控格陵蘭的行動，與自己未能獲得諾貝爾和平獎連結在一起，並表示他已不再「只從和平的角度思考」。
他在訊息中寫說：「鑑於你們國家（挪威）決定不把諾貝爾和平獎頒給我，雖然我已經阻止了8場戰爭甚至更多，我不再覺得自己有義務只從和平的角度思考。雖然和平仍將是主軸，但我現在也可以思考什麼才是對美利堅合眾國有利、正當的事情。」
這場爭端正威脅支撐西方安全體系幾十年的北大西洋公約組織（NATO）聯盟。丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在19日訪問倫敦期間表示：「我們活在2026年，你可以與人進行貿易，但你不能交易人。」格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則表示，這片領土應被允許自行決定自身命運。他在臉書發文指出：「我們不會讓自己受到施壓。」
丹麥已向格陵蘭增派部隊
另據金融時報報導，在川普拒絕排除動用武力奪取這座廣袤北極島嶼的可能性後，丹麥已向格陵蘭增派部隊。
好幾架載有丹麥部隊及軍事裝備的飛機19日降落在格陵蘭。丹麥國防部表示，已將「相當規模」的士兵及陸軍司令空運至格陵蘭自治區首府努克（Nuuk）以及西部的康克魯斯瓦格（Kangerlussuaq），此舉是在當地原本已有超過200名駐軍的基礎上進一步增援。
由丹麥士兵主導的1場多國軍事演習於上週末在格陵蘭舉行，促使川普威脅，將對包括德國、法國與英國在內的8個參演國，自下個月起加徵額外10%的關稅。
歐盟目前仍暫緩動用「反脅迫工具」
川普針對格陵蘭所採取的脅迫手段，恐重新引爆美國與歐洲的貿易戰，並讓跨大西洋關係陷入幾十年來最嚴重的危機。如果川普真的落實加徵關稅，歐盟很可能以對930億歐元美國商品加徵關稅作為回應。
德國和法國19日呼籲歐洲應對川普的關稅威脅，並作出「明確」回應，但同時也敦促局勢降溫。德國財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）強調：「我們不會被勒索。」
根據3名熟悉相關準備工作的歐盟官員指出，歐盟執委會已擬定進一步報復措施的詳細選項。然而，歐盟目前仍暫緩動用最具殺傷力的手段，即所謂的「反脅迫工具」，希望能在本週於達沃斯世界經濟論壇期間，透過與川普的會談尋求可能的外交解方。
