川普拿關稅逼買格陵蘭 歐盟備2方案欲反擊

▲美國總統川普放話要對歐洲多國加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為止，引發歐盟及多個國家反彈。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近來不斷展現對格陵蘭的野心，甚至宣布將對8個歐洲盟國祭出10%關稅，直到購入格陵蘭為止。對此，歐盟也不甘示弱，歐盟各國大使18日達成廣泛共識，將加強力度勸阻川普對歐洲盟友徵收關稅，同時也準備好在關稅生效時採取報復性措施。

根據路透社報導，川普17日表示，自2月1日起，將對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭及英國的商品加徵10%關稅。他在文中指出，若未能就美國購買格陵蘭達成協議，這些關稅將在6月1日調升至25%。此舉被歐盟主要國家斥為「敲詐勒索」。

報復選項：關稅與「反脅迫工具」

歐盟成員將於週四（1/22）在布魯塞爾召開緊急會議，討論應對方案。其中一個選項是，對價值930億歐元（約1077億美元）的的美國進口商品加徵關稅；該方案在暫停六個月後，可能於2月6日自動生效。

另一個選項則是「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument，ACI），這是歐盟尚未動用過的手段，可限制美國企業參與公共採購、投資或銀行業務，或限制服務貿易；在服務貿易領域，包括數位服務，美國對歐盟仍享有順差。

一名歐盟消息人士指出，相較於反脅迫措施，目前關稅方案作為第一步回應，似乎獲得更廣泛的支持，而對是否啟動反脅迫工具的看法則「相當分歧」。

貿易協議與國際制裁的變數

一名接近法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的消息人士透露，馬克宏正推動啟動反脅迫工具。愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）則表示，雖然毫無疑問歐盟將採取反制，但現在就啟用這項尚未使用過的工具「時機尚未成熟」。

與其他部分歐盟領袖相比，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與川普關係較為密切，不過她也公開稱關稅威脅是「一個錯誤」，並表示她已與川普通話，直言自己的看法。

被問及英國將如何回應新的關稅時，英國文化大臣南迪（Lisa Nandy）表示，盟友需要與美國合作解決爭端。

遭川普點名的8個國家，目前已經承受美國10%至15%的關稅，隨著美國與丹麥就格陵蘭的未來爭端升溫，這些國家已向格陵蘭派遣少量軍事人員。

各國在週日發表的聯合聲明中指出：「關稅威脅將破壞跨大西洋關係，並可能引發危險的惡性循環。」並表示願在主權與領土完整原則下進行對話。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）發表聲明，對於歐洲盟邦一致支持表示感動，並稱：「歐洲不會接受勒索。」

