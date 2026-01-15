川普拿降關稅換台積電「加碼蓋5廠」 韓媒卻陷高度焦慮：三星恐淪最大苦主

美國要求台積電擴大對美投資作為關稅協議部分條件，此舉卻讓南韓陷入高度焦慮。圖為台積電亞利桑那子公司外觀。取自TSMC



美國總統川普（Donald Trump）上任後積極推動晶片製造業回流美國，據《紐約時報》報導，美國雖計畫將台灣關稅降至15%，稅率對齊日本、韓國，不過作為交換條件，台積電需承諾在美國增建至少5座半導體晶圓廠。韓國媒體分析，這凸顯川普政府將貿易優惠和本土投資掛勾的策略，尤其是針對國家安全關鍵產業。不過對於南韓而言，台積電擴大在美設廠，恐讓三星面臨更大的競爭壓力。

根據AJU PRESS報導，目前台積電在亞利桑那州已有一座晶圓廠開始運營，第二座工廠預計2028年啟用，若加上此次加碼的5座新廠，台積電在美總投資額將攀升至驚人的1,650億美元，計畫涵蓋先進製程、封裝廠及研發中心，進一步使亞利桑那轉型成為全球最尖端的晶片「超級聚落」。

對於台積電而言，這項協議除了能夠穩住關稅成本以外，更能在美國建立一套由研發到封裝的完整生態系，進一步鎖定輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）等核心客戶，築起競爭對手難以跨越的護城河。

相較之下，三星電子雖然在德州奧斯汀與泰勒市（Taylor）也有布局，不過在規模與速度上卻明顯落後。產業觀察家指出，台積電在美國建立的完整供應鏈，將使美國客戶更難轉向其他供應商，讓三星爭取合約的難度大幅提升。

南韓產業經濟與貿易研究院（KIET）資深研究員金陽培（Kim Yang-paeng）示警，雖然美國要求台積電增建晶圓廠，不代表會對南韓提出相同要求，不過若是台積電在美產能快速擴張，可能加速美國成為全球晶片製造中心，韓國企業長期擴張代工業務的空間也將被嚴重壓縮。

南韓媒體也對此表達高度焦慮，指出南韓晶片商目前已因投入AI領域的高頻寬記憶體（HBM）與先進封裝而面臨龐大資金壓力，未來川普政府若要求韓廠比照「台積電模式」大幅調升在美的資本支出，將對企業現金流造成劇烈衝擊。

不過台積電加碼赴美投資，背後也存在隱憂。《finimize》報導指出，晶圓廠從規劃到量產，往往需時數年，投資金額龐大，新增產能何時實際貢獻，存在高度不確定性。半導體研究機構《SemiAnalysis》先前也曾發布報告指出，美國生產成本偏高、專業人才供給不足，以及供應鏈尚未形成聚落，是台積電在美國布局的三大瓶頸。

