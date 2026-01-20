川普持續執意要拿格陵蘭 金價飆破4700大關、債市暴跌

川普的移民「黃金卡」。取自trumpcard.gov



美國總統川普執意要拿下丹麥屬地格陵蘭，可能引發美國與歐洲80多年來最大的全面衝突。在地緣政治風險極度不穩定的催動下，黃金價格週二一舉飆破每英兩4700美元價位，再創空前新高。美國國債則因有被歐洲拋售的隱憂，週二重挫。

此外，政治風險也衝擊到日本債市，投資人憂慮高市早苗解散國會大選勝利後，可能採取激進的財政擴張政策，使日本國債週二也出現重大跌勢。

黃金現貨價格在亞洲週二開盤就直線上升，而在下午，更是直接衝破4700美元價位，一度報每英兩4717美元，目前仍然高居4714美元價位。衝破4700美元的時間點大致就在美國總統川普於社群網站發出迷因圖片，顯示格陵蘭從2026年開始變成美國領土。

KCM Trade首席市場分析師沃特爾（Tim Waterer）表示：「川普對國際事務採取的『搗爛一切』政策，以及他對低利率的渴望，非常契合貴金屬的走勢，這從黃金與白銀的瘋漲中可見一斑。川普的第二任期至今對貴金屬來說是一大利多，其非傳統的政治手段正合黃金與白銀的意。」

自川普一年前開啟第二任期以來，金價累計漲幅已超過70%。白銀價格更是漲勢凶猛，現貨銀價一年來飆漲逾200%，週二下午交在每英兩94美元價位，各界都在關注何時將突破100美元心理關卡。

美國在週一因為馬丁路德金恩紀念日放假，週二一開盤美債就下挫。長天期債券領跌，30年期美債殖利率攀升6個基點至4.90%，指標性的10年期美國公債殖利率攀升4個基點至4.271%。殖利率攀升顯示債券價格下跌。

美國與歐洲若攢變成全面對抗的局面，投資人把光放到歐盟國家對美持有的約8兆美元的美國債券與股票資產，這一數字幾乎是世界其他地區總和的兩倍，可說歐洲才是美國最大的債主。這8兆美元被視為歐洲手中真正的「金融核武」，如果歐洲報復性或失望性拋售這些資產，美國債市將面臨崩跌的危機。

日本債市跌勢加劇，10年期日本公債殖利率週二上午一度飆升9個基點至2.35%的歷史新高，主因是投資者對首相高市早苗提出的「食品減稅」大選政見並不買單，憂慮政府大幅開支將使日本財政惡化、必須以更高殖利率才能讓投資人繼續買單日本公債。

亞股週二收盤也幾乎全面收跌，日經平均指數大跌1.11%，南韓 Kospi指數下挫0.39%，而台灣加權指數一枝獨秀上漲0.38%。

