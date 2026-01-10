川普持續宣稱格陵蘭 國務院：准軍售丹麥地獄火飛彈

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普9日在白宮會見石油與天然氣業者時再度放話要對格陵蘭島採取行動，不過另一方面，美國國務院8日也批准軍售丹麥，價值4500萬美元(約新台幣14.2億)的地獄火飛彈。有鑑於川普在斬首委內瑞拉前故布疑兵陣，美國對丹麥的態度可能也隱含其他意圖。

跟國美國國防安全合作局(DSCA)公告，丹麥請求購買100枚AGM-114R地獄火飛彈、3枚測試彈、6組發射器及相關地勤設施。軍售內容還包括訓練、備用零件、技術文件和後勤支援等服務。

DSCA表示，此次軍售將透過提升北約盟國的安全，支援美國的對外政策和國家安全目標。軍售將透過確保丹麥空軍與美國和其他盟軍的互通性，以及透過提供後續支援和保障，強化其參與共同利益任務的能力。

軍聞網站「Army Recognition」分析，丹麥最可能將地獄火飛彈配備在9架MH-60R「海鷹」直升機上，他們會定期從丹麥的護衛艦、支援艦艇和岸基基地起飛作戰，進行包括海上巡邏、反水面作戰、反潛作戰、搜救任務，以及在北大西洋和北極地區的運輸任務。

