川普持續對委內瑞拉施壓 稱委國領空應視為關閉

美國總統川普近期不斷加強對委內瑞拉施壓的力度，甚至在當地時間 29 日透過社群平台「Truth Social」宣布關閉委內瑞拉領空。 圖：翻攝自 X《Eduardo Menoni》

[Newtalk新聞] 佛羅里達州棕櫚灘 — 美國週六持續對委內瑞拉施壓，美國總統川普在社群媒體上發布一項廣泛指令，警告航空公司、飛行員及犯罪組織避開委內瑞拉領空。他透過社群平台「Truth Social」的貼文表示：「請將委內瑞拉上方及周邊領空視為完全關閉。」這項聲明標誌著川普政府加強施壓，迫使委內瑞拉總統尼可拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）下台的最新進展。官方說法是，川普政府正努力遏止非法移民及毒品流動，但政權更迭也可能是這些行動的附帶效應。

廣告 廣告

委內瑞拉外交部長譴責川普週六的指令，指控其為「殖民主義威脅」，並質疑相關命令可能構成「針對委內瑞拉人民的過度、非法且毫無正當理由侵略」，強調美國無權關閉他國領空。

與此同時，美國聯邦航空總署（FAA）也於上週提出警告，呼籲主要航空公司關注飛越委內瑞拉時可能面臨的「潛在危險情況」，並敦促其謹慎行事。美國客運或貨運航空公司直飛委內瑞拉的航班已於2019年起暫停，但部分美國航空公司仍會飛越該國，以執行飛往南美洲的航班。

川普在最近幾個月的時間內，持續打擊來自委內瑞拉的非法移民及毒品流動，近期甚至直接承認他已批准美國中央情報局（CIA）在委內瑞拉境內進行行動的計畫，並將馬杜洛及其政府盟友列為外國恐怖組織成員，政府官員認為此舉將賦予美國在委內瑞拉境內進行打擊的更多軍事選項。

隨後，川普在當地時間 27 日的感恩節通話中，向軍方人員喊話：「近幾週來，你們一直在努力嚇阻委內瑞拉販毒者，他們人數眾多。當然，現在透過海路進入的人已不多了。」總統繼續說道：「你們可能注意到，人們不想再透過海路運送，我們也將開始從陸路阻止他們。陸路雖然較容易，但這很快就會開始」。外界認為，川普的相關言論暗示針對委內瑞拉的地面行動可能「很快就會到來」。

共和黨籍參議員林賽·葛雷漢（Lindsey Graham）則於 29 日公開讚揚總統關於美國將很快在委內瑞拉採取地面行動的說法，並對川普試圖處理以委內瑞拉為首的「美國後院毒品哈里發國家」的決心表示感謝。美國軍方已在該地區集結了十餘艘軍艦和15,000名部隊，作為五角大廈命名為「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）的一部分。在這場反販毒行動中，已有數十人在船隻襲擊中喪生。

面對美國川普政府不斷加大的武裝行動規模與壓力，馬杜洛則試圖展現實力與控制。他在週四晚間向部隊發表的電視演說中表示：「我要求你們保持鎮定不移，準備好捍衛我們身為一個國家的權利。我們是一個武裝共和國！」

另一方面，以國務卿盧比歐（Marco Rubio）為首的白宮團隊成員也持續討論著可能針對委內瑞拉發起的一系列軍事選項。雖然川普已經在十月切斷了與委內瑞拉的所有外交對話，但上週他似乎態度軟化，表現出希望「在特定時間」與委內瑞拉領導人對話的意願。多位政府官員表示，馬杜洛及其同僚已透過多個管道聯繫白宮，兩國之間可能的溝通方式仍在持續討論中。據《紐約時報》和《華爾街日報》報導，川普和馬杜洛上週曾通電話。

本週稍早，川普將態度的轉變解釋為挽救生命。當被問及為何在將馬杜洛列為恐怖組織後仍與其直接接觸時，川普告訴記者：「如果他是領導人，如果我們能挽救生命，如果我們能用簡單的方式達成目標，那很好；如果必須用困難的方式，那也沒關係。」一位熟悉討論的知情人士告訴CNN，在美國與委內瑞拉早期的非正式會談中，馬杜洛曾表示願意最終辭職，儘管那至少需要18個月的時間。雖然一些美國官員認為這可能是一個解決方案，但白宮最終認定只會支持馬杜洛立即下台的計畫。

與此同時，委內瑞拉民眾正以一種既無奈又不安的心情，面對日益加劇的孤立狀態。對委內瑞拉而言，最近的地緣政治不穩定並非沒有先例。過去十年來，該國經歷了經濟崩潰、大規模街頭抗議、失敗的政變及無數陰謀。加拉加斯（Caracas）一家咖啡館的女服務生瑪麗蓮（Marilyn）說道：「他們會不會轟炸？會不會不轟炸？誰知道呢？……我不太關注新聞，老實說，沒人知道任何事情。」為了避免遭到委內瑞拉當局報復，瑪莉蓮拒絕向記者透露全名。

儘管川普潛在軍事行動的威脅尚未對數百萬像瑪麗蓮一樣的委內瑞拉民眾生活產生實際影響，但政府的鎮壓仍舊清晰可見。根據人權組織PROVEA的資料，光是十月就有至少54人因表達異議被拘留，有些人僅僅因為在WhatsApp上分享反馬杜洛訊息就被捕。美國可能發動襲擊的可能性在每個人心中，但任何提及此事都被限制在私人領域。在公共場合，生活一切如常，聖誕頌歌和黑色星期五的廣告與馬杜洛幾乎每日的電視露面交織在一起。

週一，馬杜洛公開表示，無論美國怎麼做，「他們都無法擊敗委內瑞拉」，聲稱這個南美洲國家「無敵」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

金正恩攜女出席北韓空軍80周年活動 交付新任務：遏制核戰爭

美軍「很快將採取陸上措施」川普：請將委內瑞拉領空視為完全關閉