川普持續擴張資產組合 增持 Netflix 、華納兄弟等億元債券資產

【緯來新聞網】外媒報導指出，根據最新財務披露文件，美國總統川普在去年 11 月中旬至 12 月底期間，購入了價值約 1 億美元的市政債券與公司債券 。這項投資是川普總統在任期間持續增長的個人資產組合中，最新報告的一批項目 。披露資料顯示，這些購入的資產大部分為來自各城市、地方學區、公用事業及醫院所發行的市政債券 。

（圖／達志影像）

在公司債券投資方面，川普總統的資產配置涵蓋了多個核心產業。值得關注的是，在 Netflix 與華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）宣布合併案後的數週內，川普購入了這兩家公司總計達 200 萬美元的債券 。此外，其投資清單中也包含波音（Boeing）、西方石油（Occidental Petroleum）以及通用汽車（General Motors）等知名企業的公司債 。



對於投資組合的管理方式，白宮官員於上週五表示，川普總統的股票與債券資產均由第三方金融機構進行獨立管理 。並強調，無論是川普本人或是其家族成員，皆不具備指揮、影響或針對該組合的投資方式提供意見的權限 。作為資產雄厚的個人，定期購入債券已成為川普投資組合中的常態操作，他先前也已揭露，在去年 8 月底至 10 月初期間，曾購入至少 8,200 萬美元的債券資產 。

