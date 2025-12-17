即時中心／林韋慈報導

美國川普政府於12月16日宣布，擴大入境限制名單，新增20個國家及巴勒斯坦權力機構，使受旅行禁令影響的對象一夕增加至40個，數量翻倍成長。新措施包含對5個國家及巴勒斯坦自治政府實施全面入境限制，另有15個國家被列入部分限制名單，白宮正式落實總統川普先前承諾的打擊「第三世界國家」行動。

白宮指出，新增全面入境禁令的國家包括布吉納法索、馬利、尼日、南蘇丹與敘利亞，同時也禁止持有巴勒斯坦權力機構核發旅行證件的人員入境美國，這被視為美國近期針對巴勒斯坦人的最新一波限制措施。其中，南蘇丹此前已面臨嚴格的旅行限制。此外，安哥拉、安地卡及巴布達、貝南、象牙海岸、多明尼克、加彭、甘比亞、馬拉威、茅利塔尼亞、奈及利亞、塞內加爾、坦尚尼亞、東加、尚比亞及辛巴威等15國，則被列為部分入境限制對象。這些限制通常用於欲以遊客赴美、拿學生簽證以及欲移民美國者。

公告中表示，多數被列入名單的國家存在普遍腐敗、詐欺問題，或民事文件與犯罪紀錄系統不可靠，增加審查赴美資格的困難，並且部分國家簽證逾期滯留率偏高，或拒絕接收美國遣返的本國公民，甚至缺乏穩定的政府控制；此次措施是川普政府持續收緊移民與旅行政策的一環，今年6月，美國已基於國家安全理由，對阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門等12國實施全面入境禁令，並對蒲隆地、古巴、寮國、獅子山共和國、多哥、土庫曼及委內瑞拉等7國採取部分限制。

今年11月，華盛頓特區發生一名阿富汗籍人士槍擊兩名國民警衛隊成員的事件後，川普政府進一步加強移民管制措施。不過，擴大旅行禁令的決定也引發人權團體與批評人士反彈。國際難民援助項目美國法律項目副總裁庫珀（Laurie Ball Cooper）表示，「這項擴大後的禁令並非出於國家安全考慮，而是僅僅因為人們來自某個國家就妖魔化他們。」

原文出處：快新聞／川普持續收緊「第三世界國家」赴美 人權團體批：妖魔化

