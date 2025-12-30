川普指不擔心中共軍演 外交部：維持台海和平是國際高度共識
[Newtalk新聞] 中共解放軍東部戰區29日發動「正義使命-2025」軍演，並於今（30）日在台灣周邊進行實彈射擊。不過，美國總統川普（Donald Trump）說，他一點都不擔心這件事。對此，外交部表示，台灣向來與理念相近國家保持密切聯繫，特別是美、日、歐盟和 G7 成員國，我國政府跟各方溝通管道都十分通暢。她並說，維持台海和平穩定已經是國際上高度共識，而且也符合各方共同的重要利益。
中共發動環台軍演之際，川普受訪表示，他已經看到相關情況，但中國國家主席習近平沒有告知他任何事，而且他也不認為習近平真的會這麼做。他一點都不擔心這件事，且中國海軍已在該區域軍演20年。
外交部今上午召開例行記者會，外交部副發言人陳怡君表示，外交部要強調，維持台海和平穩定已經是國際上高度共識，而且也符合各方共同的重要利益。
陳怡君指出，中國近期仍然在印太地區的周邊海空域，接連透過演習以及軍機、軍艦等等的侵擾，實施各種威脅、軍事威脅和灰色地帶騷擾等行徑，已充分顯示中國不但無意維護全球和區域的和平穩定，而且一再挑戰聯合國憲章有關不得使用威脅和武力的原則，持續破壞國際秩序以及區域上的現狀。
陳怡君表示，台灣作為國際社會和印太地區的負責任成員，將持續地呼籲並且繼續與理念相近的國家齊心合作，共同維護全球及區域的和平穩定和繁榮發展。她說，台灣向來與理念相近國家保持密切聯繫，特別是美、日、歐盟和 G7 成員國，我國政府跟各方的溝通管道都十分通暢。
外交部歐洲司司長黃鈞耀報告時指出，有注意到對中政策跨國議會聯盟（IPAC）30日發布的聲明，譴責中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備，不僅大幅增加誤判風險，破壞兩岸和平，更威脅印太和平與全球繁榮。
黃鈞耀指出，對於 IPAC 持續以具體行動為台發聲，並向國際社會強調台海和平與穩定的重要性，外交部表示歡迎與肯定。他說，外交部重申，維護台海現狀已經是國際共識，並符合各方重要利益，但中國仍執意以軍事演訓等手段恐嚇台灣及周邊國家，此舉不但挑戰聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。
黃鈞耀表示，台灣作為國際社會及印太地區負責任的成員，將持續與歐盟及歐洲各理念相近國家及友人深化合作，共同守護台海和平與穩定，促進自由及開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。
