川普指協議收尾 CNN:已預告37次

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國總統川普（右）致電以色列總理尼坦雅胡（左）。尼坦雅胡表示，以色列對伊朗的空襲已阻止伊朗進一步攻擊，致使兩國停止敵對行動。

（路透）

本報綜合外電報導

以色列和伊朗自四月停火以來首度交火。美國總統川普當地時間八日致電以色列總理尼坦雅胡。尼坦雅胡說，以色列對伊朗的空襲已阻止伊朗進一步攻擊，致使兩國停止敵對行動。

近來傳出川普與尼坦雅胡關係日益緊繃，川普日前在電話中稱對方「瘋狂」。他稍早在社群媒體發文寫道：「以色列與伊朗必須立即停止『開火』。」伊朗不久後表示停止對以色列的新一波軍事行動；但也警告若以色列再度攻擊黎巴嫩，將恢復打擊行動。

白宮官員證實川普與尼坦雅胡通話，但未提供更多細節。尼坦雅胡表示，他告訴川普，以色列保有隨時對伊朗採取自衛行動的權利。

廣告 廣告

川普表示，「我們正處於達成一項非常、非常好的協議的最後階段」；對於需要幾天還是幾週的時間？他表示需要「二到三天」。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）統計，這已是他自開戰以來第三十七次宣稱協議即將達成。

川普表示，一架美國陸軍阿帕契直升機在荷莫茲海峽附近墜落，飛行員「都平安」。目前尚不清楚這架阿帕契直升機是遭到伊朗砲火擊落、發生機械故障，或遭遇其他狀況。美國國務院、美軍中央司令部沒有立即回應置評請求。

另外，美軍中央司令部在社群平台Ｘ發文表示，帛琉籍油輪「馬里維克斯號」在阿曼灣國際水域駛往伊朗途中遭到美方鎖定。在船員未依照美軍指示行動後，一架來自航空母艦「林肯號」的超級大黃蜂戰機朝油輪的輪機艙和舵機艙發射精準彈藥，「馬里維克斯號不再駛向伊朗」。這艘油輪上有二十四名印度船員，船上曾通報發生火災，但全員均安。

美軍中央司令部指出，自四月十三日開始封鎖以來，他們已令七艘不服從指示的船隻失去航行能力，並讓一百三十四艘遵從指示的船隻改道，且允許四十二艘支持人道主義援助的船隻通過。