川普指台灣搶走晶片生意 黃國昌批「認知錯誤」：赤裸展現掠奪野心

美國總統川普（Donald Trump）17日表示，美國過去讓晶片製造產業外移，導致如今幾乎100%晶片在台灣生產，非常可恥。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日表示，這不僅傷害了善良台灣人民的情感，更赤裸裸的展現了掠奪台灣半導體產業的野心，相信台灣人民不會認同，台灣的政府也不應該放任美國政府掠奪台灣的半導體產業。



黃國昌指出，台灣半導體今天在世界上面的成就，是在全體台灣人民的支持下，一代又一代的台灣人的努力，非常多優秀的工程師燃燒自己的生命所打造出來的半導體產業，「川普總統認知錯誤」。



至於鏡周刊今日報導指凱思國際資金回流黃國昌，黃國昌則回應，鏡電視跟鏡週刊到目前為止的烏龍爆料抹黑報導，到現在都還沒有公開道歉，現在又繼續用撥糞的方式在抹黑，「我老實說啦有什麼話到法院去講，我不會隨著他們起舞」。



