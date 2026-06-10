川普指台灣竊取晶片 陳冲：領先者的慣性傲慢
〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普多次指責台灣竊取晶片生意，前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲表示，1976年工研院以有償合法方式自RCA技術移轉，再自行研發改進，由三微米到二奈米，滴水穿石，乃有今日傲視全球的半導體產業鏈，這絕非偷竊；川普渾然不覺台灣晶片發展於1976年有償取得技術轉移後，經生根研發再不斷升級，加上工作勤奮的特質，早已超越美國，川普惱羞成怒之餘，轉而指責偷竊，正是領先者的傲慢，甚至是有點慣性傲慢。
陳冲今發表「五十年前盲試評酒的啟示」一文，他表示，葡萄酒絕非英國的強項，但葡萄酒界不得不推崇英國的兩項成就，其一是設在倫敦的Liv-ex(倫敦國際酒商交易所)及其知名的紅酒指數，其二就是倫敦酒商Steven Spurrier在1976年舉辦的盲試評酒(blind tasting)，竟然顛覆世人對葡萄酒的看法。
當時Spurrier酒商有法國葡萄酒大師(French wine champion)美稱，其舉辦評酒賽，本意在推廣法國酒，但適值1976年是美國建國200年，所以順便邀請數家美國酒廠共襄盛舉，原以為各大法國酒莊會輕易取勝，沒想到在眾多法國評審參與盲選下，分別在紅白酒組奪冠的竟是來自美國加州的酒廠，使世人目光轉向新世界(包括美國及南美洲)的佳釀，而驚艷不已。
台灣有一知名樂團五月天，英文是Mayday，源自航空界的呼救訊號，但此英文字實係來自法文m’aider，原義「救救我」，在1976年5月舉辦被稱為Judgement of Paris(巴黎的審判)的評酒賽，倒真是讓法國酒廠大呼「救救我」，結果揭曉後，法國廠對此葡萄酒的滑鐵盧自然氣急敗壞，怪評審沒水準，怪主辦單位不專業，就是不怪自己。2008年有一部電影Bottle Shock(戀戀酒鄉)就描述這段對法國而言是悲劇的喜劇影片，但究竟是悲劇還是喜劇，還是要看個人如何解讀、如何面對。
至於「巴黎的審判」凸顯何種正面的意義？首先是，領先者的傲慢，甚至是有點慣性的傲慢(arrogance inertia)。法國一度是葡萄酒的代名詞，波爾多、勃根第就等同葡萄美酒，法國酒廠對法國第一也習以為常，對競爭對手早已悄悄跟上的事實，完全不能接受。正好像川普渾然不覺台灣晶片的發展於1976年有償取得技術轉移後，經生根研發再不斷升級，加上工作勤奮的特質，早已超越美國，川普惱羞成怒之餘，轉而指責偷竊，正是同一病態心理。
其次，後發者的謙抑。新世界的酒莊，利用不同的風土、不同的葡萄，毫不聲張，研發出風味迥異、不同個性的佳釀，構成對法國酒的奇襲，恰似台灣的半導體。類似的場景，有如在G2角力中，北京從不承認有修昔底德陷阱，鬆懈初期美方戒心；另一方面，雖然積極布建CIPS、參與SDR、簽屬互換協議，卻始終否認有貨幣競爭的情結，此點是否似曾相識?
第三，評審者的成見。以往評酒會，擔任評審員往往有機會窺見酒標或酒瓶，對法國酒的卓越，常早有定見，但1976年採取Blind tasting test，評審看不到標籤，基本上去除品牌偏見，完全依味蕾嗅覺，判定喜好高下，增加評比的公正性。
最後but not the least，消費者的心魔。50年前意外摘冠的兩款美國酒，零售價為6-6.5美元(以購買力言，約為今日35-38元)，某些高級消費者迷信品牌，不貴不愛，根本不屑一顧，巴黎的審判讓許多人注重CP值，回到基本面，不再只會追逐高價酒。
陳冲表示，1976年的巴黎陰溝翻船事件，提醒人們尤其是強權，不可有慣性的傲慢，川普學到了沒？1976年工研院以有償合法方式，自RCA技術移轉，再自行研發改進，由三微米到二奈米，滴水穿石，乃有今日傲視全球的半導體產業鏈，這絕非偷竊，川普聽到了沒？賴總統如果甚麼都不敢講，只會託人送書，那還是不要通話吧！
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