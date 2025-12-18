川普指地雷「路邊意外」失言引爆泰國怒火 美泰關係蒙陰影

【看見泰國 VisionThai】美國總統川普一句「路邊意外」引發泰國舉國憤怒。在與泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)的通話中，川普將造成泰國士兵傷亡的地雷爆炸事件輕描淡寫為意外，這番言論被認為嚴重曲解事實，也讓泰國質疑這位盟友是否真正理解泰柬邊境的複雜局勢。（延伸看：認識阿努廷更多）

事件發生在11月10日的懷三塔瑪利亞(Huay Santamaria)，柬埔寨士兵在爭議邊境地區埋設的地雷造成泰國士兵傷亡。這不是單一事件，多年來該地區發生多起類似爆炸，泰國一再要求清除地雷。諷刺的是，就在兩週前的10月26日，川普還在吉隆坡見證了泰柬雙方簽署停火宣言，承諾合作排雷，但進展至今停滯。

廣告 廣告

川普的言論在泰國引發強烈反彈。許多泰國人認為，他不僅輕視了受傷士兵的犧牲，更讓人懷疑美泰關係的價值。這段始於1833年、延續近兩世紀的盟友關係，兩國曾並肩作戰、共同訓練，如今卻因一句話而蒙上陰影。

泰國民眾也開始反思美國是否仍將泰國視為東南亞的平等夥伴，他們認為川普只聽取柬埔寨的說法，未充分諮詢泰國立場，凸顯了他對區域事務的理解不足。

東協(ASEAN)正試圖化解危機。下週一將在吉隆坡舉行特別會議，即將卸任的東協輪值主席、馬來西亞總理安華(Anwar Ibrahim)面臨艱鉅的調解任務。這個1967年成立、以和平解決爭端為宗旨的組織，將面臨重大考驗。

泰國公共電視台(Thai PBS)評論指出，這起事件暴露了美國在區域事務中的角色問題。全世界都在看美國如何處理這場外交風波，這需要的不只是權力，更需要傾聽和理解。泰美近200年的友誼不應被一時的失言破壞，但修復信任需要實際行動。

核稿：陳韋如

封面來源：網路合圖