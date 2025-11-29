川普指控違法越權！下令取消拜登「自動簽名機」簽署的所有行政命令

圖為桌面型自動簽名機。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間28日宣布，他將取消所有由前總統拜登（Joe Biden）使用「自動簽名機」（autopen）簽署的行政命令。

據《CNBC》報導，與過去多位總統相同，包括川普本人在內，拜登也使用自動簽名機簽署部分政府文件。然而共和黨人聲稱，自動簽名機被拜登身邊的人，拿來規避他這位心智能力下降的總統，並進行違法的越權行為。

川普在他的「真相社交」（Truth Social）上發文寫道：「任何由瞌睡喬（Sleepy Joe）使用自動簽名機簽署的文件（約佔總數的92%），自即日起全部失效，不再具有任何法律效力。我在此取消所有行政命令，以及任何不是由詐騙喬（Crooked Joe）親自簽署的文件，因為操作自動簽名機的人是在違法行事。」

拜登團隊並未立即回應置評請求，但拜登先前已經否認這類指控。他在今年6月說：「讓我把話說清楚：在我擔任總統期間，所有決策都是我做的。我負責特赦、行政命令、立法與公告的一切決定。任何聲稱我沒有做決定的說法，都是荒謬且不實的。」

目前沒有公開紀錄顯示拜登任內究竟有多少文件是以自動簽名機簽署的。據悉，前總統歐巴馬（Barack Obama）是第1位使用自動簽名機的總統，他曾在度假期間利用自動簽名機簽署特赦令。

拜登也被報導過曾在旅途中使用該機器；《CNN》2024年的報導稱，拜登曾使用自動簽名機簽署1項聯邦航空計畫的資金延長案。官員當時表示，這麼做是為了避免拜登在美西行程期間出現資金中斷。

上個月，眾議院共和黨人表示，他們認為任何由拜登自動簽名機簽署、卻「沒有適當、相對應、同步且以總統本人同意為可追溯依據的書面批准」的行政行動均屬無效，並催促美國司法部（Department of Justice）展開調查。

川普在28日的貼文中繼續寫道：「喬拜登沒有參與自動簽名機流程，如果他聲稱他有參與，他將會面臨偽證罪（perjury）的指控。」偽證罪指的是在宣誓作證時說謊；拜登至今並未針對自動簽名機問題，公開在宣誓狀態下作證。而川普本人先前也曾在《紐約時報》的訪談中，捍衛自己使用自動簽名機的作法。

