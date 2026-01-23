川普指控遭摩根大通「去銀行化」！求償50億美元

美國規模最大的銀行「摩根大通」（JPMorgan Chase，俗稱「小摩」）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間22日對「摩根大通」（JPMorgan Chase，俗稱「小摩」）及其執行長戴蒙（Jamie Dimon）提起金額高達50億美元的訴訟，指控該行基於政治動機，關閉其多個帳戶，對他進行所謂的「去銀行化」（debanking）。

據《路透社》報導，這起訴訟已向佛州邁阿密－戴德郡（Miami-Dade County）的州法院提出，指控這家美國規模最大的銀行違反其自身政策，刻意將川普列為對象，以順應「政治潮流」。川普在訴狀中指控，摩根大通單方面違反其原則，關閉屬於他本人及其飯店與款待事業的帳戶。

他同時指控戴蒙下令建立1份惡意的「黑名單」，警告其他銀行不要與川普集團（Trump Organization）、川普家族成員或他本人進行業務往來。川普在訴狀中補充：「原告也因被迫聯繫其他金融機構以轉移其資金與帳戶，而遭受重大聲譽損害，這清楚顯示他們已被去銀行化。」

摩根大通否認其關閉帳戶的行為與政治或宗教因素有關。該行表示：「雖然我們對川普總統對我們提起訴訟感到遺憾，但我們認為這起訴訟毫無根據。我們尊重總統提告的權利，也尊重我們為自身辯護的權利。」

摩根大通也解釋，當帳戶對公司構成法律或監管風險時，該行就會選擇關閉帳戶，「我們對必須這麼做感到遺憾，但許多時候是規則與監管期待，迫使我們採取這些行動。」摩根大通股價於22日收盤上漲0.5%。

川普曾抨擊包括「美國銀行」（Bank of America）在內的其他放款機構，指控它們進行去銀行化行為。此外，另1家大型銀行「第一資本金融公司」（Capital One Financial）也試圖駁回1宗類似訴訟。該案於去年3月由多名川普相關人士提起，其中包括川普之子艾瑞克（Eric Trump），目前該案仍在審理中。

據悉，川普近期才要求將信用卡利率上限設定為10%，引發金融業界的反彈。對此，已掌舵摩根大通長達20年、同時也是美國企業界最具影響力人物之一的戴蒙，於21日在「世界經濟論壇」（World Economic Forum）上表示，若對信用卡利率設限，將會限制許多消費者取得信貸，並形同1場「經濟災難」。

與此同時，產業高層也對川普政府推動放鬆管制的方向表示支持，認為此舉可減少繁文縟節、提高獲利，並刺激經濟成長。

報導補充，近年來，銀行業面臨日益升高的政治壓力，尤其來自保守派人士，他們指控放款機構基於政治理由，歧視包括槍枝與化石燃料等產業。在川普第2個白宮任期期間，這種壓力進一步加劇，共和黨方面指控部分銀行拒絕為川普本人及其他保守派人士提供服務，銀行業者則否認這些指控。

去年12月，主要銀行監管機構之一的「美國通貨監理局」（Office of the Comptroller of the Currency）在1份報告中指出，美國規模最大的9家銀行，在所謂的去銀行化推動下，限制對特定產業提供金融服務。該監管機構並未提供具體違規案例，但表示在2020年至2023年間，發現大型銀行不是拒絕為某些產業提供服務，就是要求進行更高程度的審查。

受影響的產業包括石油與天然氣公司、加密貨幣企業、菸草與電子菸製造商，以及槍枝相關公司。監管機構指出，許多銀行曾公開揭露限制性政策，且往往與環境、社會及公司治理（ESG）目標掛鉤。隨後，許多銀行已縮減這類作法，監管機構表示正持續審查數以千計的去銀行化投訴案件。

去年，摩根大通表示，鑑於川普政府針對所謂去銀行化行為的施壓，該行正配合政府機構及其他單位，接受有關其政策的調查。美國監管機構也檢視自身的監理政策，是否曾間接勸阻銀行服務某些企業客戶。

去年，聯邦銀行監管機構表示，將停止依據所謂的「商譽風險」（reputational risk）來監管銀行，過去在此標準下，監管單位可因銀行從事未明確違法、但可能引發負面觀感或高額訴訟風險的活動而對其處罰。

部分銀行認為，商譽風險標準過於模糊且主觀，賦予監管單位過大的裁量空間。金融業界同時也敦促監管機構更新反洗錢規定，因現行規則可能迫使銀行在未給出解釋的情況下，關閉被認定為可疑的帳戶。

