川普指示國防部 立即展開核武測試

美國總統川普(Donald Trump)今天(30日)表示，他已經指示國防部立即展開核武測試。

在即將與中國國家主席習近平於南韓會面前，川普在真實社群(Truth Social)上發文表示：「由於其他國家的試驗計畫，我已經指示戰爭部在對等的基礎上開始測試我們的核武。」

川普接著表示，美國擁有的核武數量比任何其他國家多。他也宣稱這項成就是在他的第一屆任期內達成的，包含對現有武器的全面升級與更新。

川普說，由於核武的巨大破壞力，他討厭這麼做，但別無選擇。並表示俄羅斯擁有的核武排名第二，中國遠遠落後，位居第三，但將在5年內追上。

此舉也正值俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)29日表示，莫斯科已經成功測試了一架具備核能力的核動力水下無人機，無視了華盛頓的警告。(編輯：鍾錦隆)