川普指示重啟核武測試 抗衡俄「中」

記者施欣妤／綜合報導

美國總統川普30日表示，已指示國防部（戰爭部）立即啟動美國核武器測試，以應對「他國核試作為」。美國自1992年來便未再進行核試爆，由於俄羅斯甫宣布成功測試「海神」（Poseidon）核魚雷，川普此時做此公布，意味美方政策出現重大轉變。

俄宣布成功測試海神

川普在「真實社群」發文表示，「美國擁有比其他國家更多核武」，且強調現有武器的現代化與改造都在他第一任期內完成。他說，儘管「非常不願意」，但已指示戰爭部「以平等方式展開核武試驗」，且相關程序「立即啟動」。川普點名俄國是世界第2大核武國，另稱中共「遠遠落居第3」，但可能「在5年內追上」，因此美國必須有所應對。

值得一提的是，俄國總統蒲亭29日甫宣稱成功測試「海神」核動力水下無人載具，其能透過潛艦發射，引發巨大放射性海嘯，摧毀沿海地區，且「無法被攔截」。俄方21日也宣布成功試射新型核動力巡弋飛彈9M730「海燕」，接著又舉行核武演習，挑釁動作頻頻。

美扭轉超過30年來立場

美國「有線電視新聞網」（CNN）指出，美國自1992年以來，未再進行核爆試驗，華府此舉將扭轉超過30年來的立場。此前五角大廈定期進行「義勇兵3型」洲際彈道飛彈試射，但並未武裝；另多次舉行評估現有核武有效性與保存安全性的「次臨界核試驗」，但使用的濃縮鈾、鈽含量低，不會造成核爆，亦符合「零當量」標準。

聯合國大會1996年通過《全面禁止核子試爆條約》（CTBT），禁止在所有環境下為民用與軍事目的進行核試爆，儘管美國等多國未批准，但條約通過迄今，僅印度、巴基斯坦與北韓曾進行核試爆。

根據「國際廢除核武運動」（ICAN）資料，全球共有9個核武國家，包含美、英、法、俄、巴基斯坦、印度、以色列、北韓與中共。而據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）數據，北京核武庫規模已倍增，估計已從2020年的300枚，增至2025年600枚。

美將立即重啟核試爆，應對俄「中」競爭。圖為美軍試射「義勇兵3型」洲際彈道飛彈。（取自DVIDS網站）