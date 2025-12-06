川普指示限制出生公民權 最高法院將裁是否合法

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國最高法院今天同意裁定總統川普限制美國出生公民權指令的合法性。這項舉措是川普遏制移民努力中最具爭議的一部分，可能改變19世紀憲法條文長久以來的理解方式。

路透社報導，大法官受理了司法部針對下級法院裁定提出的上訴案。這項裁定阻止川普發布的行政命令，該命令要求美國各機關不承認在美國出生、雙親均非美國公民或合法永久居民（俗稱「綠卡」持有者）的子女為美國公民。

下級法院裁定，川普的政策違反美國憲法第14修正案，以及一項明文保障出生公民權的聯邦法律。此案原告是公民身分因這項指令受威脅的父母及子女團體，採集體訴訟方式提出。

大法官預計將於本會期內聽取辯論，並於明年6月底前發布裁決。他們尚未確定辯論日期。

共和黨籍的川普是在1月20日重返執政首日簽署這項命令，作為他第2任內一系列打擊合法與非法移民措施的一部分。川普任內移民政策一直極具爭議，批評者指控他在移民政策上存有種族與宗教歧視。

第14修正案長久以來被解讀為保障在美國出生嬰兒享有公民權身分。不過，川普政府主張，此一條文並不賦予非法移民或合法但僅短期停留者（如留學生或工作簽證持有者）所生子女美國公民身分。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）表示：「此案將對所有美國人的安全以及美國公民權的神聖性產生重大影響。川普政府將代表美國人民，為出生公民權議題闡明論點。」

代表原告的美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）全國法律總監王德棻（Cecillia Wang）則表示：「沒有任何總統可以改變第14修正案對公民身分的基本承諾。我們期待最高法院在本會期內徹底解決這個問題。」

政府主張，授予幾乎所有在美國國土出生的人公民身分，為非法移民提供了誘因，並引發了所謂的「生育旅遊」（birth tourism），即外國人專程赴美產子，以為子女取得美國公民權。

司法部這次上訴的訴訟源於兩案，一案由華盛頓州、亞利桑那州、伊利諾州與俄勒岡州提起，另一案則由原告於新罕布什爾州聯邦法院代表全國受影響者集體提起。

第14修正案公民權條款規定，「凡在美國境內出生或歸化，且受其管轄之人，皆為美國及其所居住州的公民」。這個修正案於1868年在1861年到1865年美國內戰結束廢除奴隸制度後通過。

川普政府主張，「受其管轄之人」這一句，意味僅在美國出生不足以取得公民身分。政府表示，公民身分只授予「主要效忠」於美國的人的子女，包括公民與永久居民。所謂效忠，僅適用於「合法定居」，亦即政府律師所指「在國內合法、永久居留並有意長期定居」。（編譯：張曉雯）1141206