川普指稱北約士兵在阿富汗「逃避上前線」 引發英國退役軍人怒火



美國總統川普一向不諱言自己對北大西洋公約組織的疑慮，並且在去年重返白宮之後，擴大對歐洲北約國家防務支出的施壓；在近期挑起格陵蘭主權議題之後，川普又在22日晚間接受專訪時，聲稱北約士兵在阿富汗戰爭期間「逃避上前線」，引發英國政治人物以及退役軍人的怒火。

英國廣播公司（BBC）報導，川普（Donald Trump）22日晚間接受「福斯新聞台」（Fox News）專訪期間，在提及北約時表示「不確定這樣的軍事同盟，是否會在美國需要的時刻挺身而出」，並且進一步聲稱「他們會說他們有向阿富汗派兵」，且「雖然真的有這樣做，但是他們距離前線卻有點距離」，似在暗指其他聯軍士兵怯戰。

英國政界與退役軍人對川普言論感到憤怒

對此，曾經是北約駐阿富汗聯軍兵力主要來源之一的英國，無論政界或退役軍人都表現出極度不滿的情緒，英國衛生暨社會福利部長金諾克（Stephen Kinnock）怒斥川普的說法「令人失望」且「錯得離譜」，保守黨巴登諾克（Kemi Badenoch）更表示川普「完全在胡說八道」（flat-out nonsense）。

巴登諾克透過社群平台發文，表示「英國、加拿大以及北約軍力，和美國並肩作戰，犧牲長達20年之久，這是鐵打的事實，並不是個人觀點」，強調曾經參與戰事的北約弟兄「犧牲應該受到尊重，而不是這樣的貶抑」。

川普曾經5度逃避兵役 「怎敢質疑他們的犧牲」

英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）則指出，英國在阿富汗有457名官兵殉職，相較之下，曾經5度逃避兵役的川普「怎敢質疑他們的犧牲」。曾經派駐阿富汗前線、並且因為誤觸即製爆裂物（IED）而失去雙腿與右臂的退役英軍下士李德（Andy Reid），認為聲稱北約士兵「避免上前線」執行作戰任務，是「非常不尊重」的說法。

李德表示英國有457名官兵在阿富汗戰場獻出生命，更有數千名在前線受傷的官兵「每天都在承受這種犧牲所帶來的苦楚」，指出「我們沒有一天不受到戰爭所造成的、生理或精神上的痛苦」。

英國首相發言人則在稍晚正式表態，指出川普「在911事件後貶低包括英國在內的北約部隊，在阿富汗戰場所發揮的作用」是一種錯誤，強調英國與其他北約單位人員的犧牲，是為了維護集體安全的承諾，也是對於恐怖份子攻擊盟友的強硬回擊，因此英國政府「為我們的武裝部隊感到無比自豪，他們的付出與犧牲也永遠不會被遺忘」。

