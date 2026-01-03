川普指美國將「治理」委內瑞拉 馬杜洛夫婦已被紐約法院起訴

川普在記者會上表示，在他的指示下，美軍昨天深夜及今天清晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）執行一項非凡的軍事行動，逮捕馬杜洛夫婦。（圖片來源／ 美國新聞媒體）

美國總統川普（Donald Trump）今天（3日）在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會說明逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫妻，與這波行動的相關細節，川普說，在能夠進行安全、適當且審慎的交接之前，「我們將治理這個國家（委內瑞拉）」。

廣告 廣告

川普開記者會，預告委內瑞拉的下一步

川普還透過自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發布美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）押解馬杜洛的照片。

在記者會上說，川普承認在他指示下，美軍昨天深夜及今天清晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）執行一項非凡的軍事行動；過程中，沒有任何一名美軍喪生，美國也沒有任何軍事裝備損失。

川普透露，馬杜洛最後試圖協商，希望川普改變主意，但遭到他拒絕。

石油公司將進駐，「重振」委內瑞拉能源產業

之後，美軍發動軍事行動，川普接受美國福斯新聞（Fox News）電話訪問時指出：「我即時觀看過程，就像看電視節目一樣。」他特別提到，逮捕馬杜洛的行動中沒有美國人喪生，但有數人受傷。

川普說，在美國能夠進行安全、適當且審慎的交接之前，「我們將治理這個國家（委內瑞拉）」。「美國希望為委內瑞拉人民帶來和平、自由與正義，這也包括許多目前居住在美國、並期盼返回母國的委內瑞拉人。」

川普還說，委內瑞拉石油產業一蹶不振，美國將讓其規模龐大的石油公司進入委內瑞拉，投入數十億美元，修復當地基礎設施，特別是石油基礎設施，並開始為委內瑞拉創造收入。

馬杜洛還沒有回到美國，司法部已經先起訴他了

雖然馬杜洛還沒有被帶回美國本土，但美國司法部長邦迪（Pam Bondi）已在社群媒體推文指出，馬杜洛及其妻佛羅雷斯（Cilia Flores）已被紐約南區聯邦地區法院起訴，他將面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行。

她寫道：「馬杜洛面臨以下指控：毒品恐怖主義陰謀、古柯鹼走私陰謀、持有機關槍及破壞性武器，以及密謀持有機關槍和破壞性武器罪，後兩者都是針對美國。他們很快就會在美國本土法院接受司法嚴懲。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

「抖音總統」 馬杜羅接見完中國特使不到幾小時 美軍進攻、他和太太被逮捕並送往紐約

為什麼華航不是 CA？ 每天查機票卻不知道的航空冷知識

穿越千年俄羅斯文明 莫斯科金環與聖彼得堡銀環深度史詩之旅

