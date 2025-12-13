川普挨告！美歷史建築保護組織控白宮宴會廳建案違法4項

記者高珞曦／綜合報導

美國非營利組織「國家歷史保護信託基金」提起聯邦訴訟，訴狀稱，美總統川普事前規避審查過程，已違反至少4項法律，盼透過訴訟阻止川普在白宮土地上興建大型宴會廳。

美總統川普下令拆除白宮東廂，準備興建面積達9萬平方英尺的大型宴會廳。圖為2025年12月9日已拆除的現址。（圖／美聯社）

據美媒《ABC》報導，美國非營利組織「國家歷史保護信託基金」（National Trust for Historic Preservation）乃是美國會特許成立，旨在保護歷史建築，然而最近該組織向華府地方法院提出訴訟，要求川普針對興建這1座面積達9萬平方英尺（約2529坪）的新宴會廳，提出興建計畫並送交國會與其他機構，徵詢大眾意見同時公開審查。

這份訴狀強調，無論是川普或是（前總統）拜登、其他任何人，都無權在未經審查的情況下，拆除白宮的任何部分。川普本應在拆除白宮東廂之前、開始建造之前，向國家首都規劃委員會（National Capital Planning Commission）、美術委員會、國會等相關單位，提出建案計畫並完成相關的必要審查，同時獲得批准。

目前白宮大宴會廳的建案仍在進行當中。（圖／美聯社）

如今川普的舉動已違反至少4項法律，如《國家首都規劃法》（National Capital Planning Act）、管理美術委員會（Commission of Fine Arts）的法律、《國家環境政策法》（National Environmental Policy Act），以及《行政程序法》（Administrative Procedure Act）等。

不過目前白宮方面仍堅稱，川普對白宮有改建權利，白宮發言人英格爾（Davis Ingle）說，就像其他美國總統一樣，現任總統川普擁有法律上的權利可對白宮實施改造、翻新和修整。

川普曾表示他對白宮土地上的項目不需要許可或受法律要求。（圖／美聯社）

早前白宮方面甚至表示，這項大型宴會廳建案不需要通過國會批准，更抨擊該組織是由「一群失敗的民主黨人和玩弄政治遊戲的自由派金主」所營運。川普也曾表示，在白宮地界有他說了算，不需遵守任何建築許可或法律要求。

