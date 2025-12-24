川普挫敗…最高院暫阻國民兵駐芝加哥 恐影響其他城市部署

最高法院23日以六票對三票裁定，目前暫不允許川普總統在芝加哥地區部署國民兵。最高法院未署名的命令指出，將國民兵「聯邦化」的總統權力可能僅適用於「例外」情況；「現階段，政府未能找到授權軍隊在伊利諾伊州執法的來源。」最高法院裁決令人懷疑在美國其他城市的類似部署是否可行。

芝加哥案是最高法院首次介入川普政府試圖在全國各地部署軍隊的行動。華盛頓郵報報導，最高法院這項裁決雖是暫時的，但它否定了川普動員及部署軍隊的作為，對川普來說是罕見的重大挫敗，可能產生深遠影響。

川普今年上任後，不顧地方和州領導人反對，試圖將軍隊派往全國各城市，聲稱這是打擊犯罪和保護移民執法人員的關鍵。

最高法院裁決有三位大法官持反對意見，他們是艾里托(Samuel Alito)、湯瑪斯(Clarence Thomas)和戈薩奇(Neil M. Gorsuch)。大法官卡瓦諾(Brett M. Kavanaugh)另發表同意意見。

川普政府試圖援引「治安官動員法」(Posse Comitatus Act)為動員國民兵辯護，指在無法使用「正規部隊」(regular forces)執行聯邦法律的情況下，該法允許總統將國民兵「聯邦化」。政府辯稱該法條指的「正規部隊」包括移民及海關執法局(ICE)等民事執法機構。

但最高法院多數大法官駁回該論點表示，「正規部隊」指的是美國軍隊；因此，總統將國民兵聯邦化的權力「可能僅適用於軍隊可以合法執法的情況」。最高法院並指出，根據「治安官動員法」，動用軍隊執法情況受到極嚴格限制，國民兵亦然。

川普已向洛杉磯、俄勒岡州波特蘭、華府、舊金山和巴爾的摩等多個城市派遣或威脅派兵，引發諸多法律挑戰。全國許多地方和州政府官員譴責川普試圖部署軍隊，稱此舉加劇緊張局勢，違法且侵犯地方主權。

10月初以來，多位法官持續阻止川普企圖在芝加哥和波特蘭部署軍隊。訴訟期間，部分被派往這些城市的士兵已返回家鄉，另一些士兵繼續駐紮當地等待最終決定。

最高法院由6比3的保守派大法官主導，今年已多次批准川普政府各項舉措，包括凍結數十億元對外援助、大幅削減教育部預算、取消數十萬委內瑞拉移民臨時保護等等。

禁抓移民 司法部告伊州長

此外，司法部22日對伊利諾伊州州長普立茲克(JB Pritzker) 提起訴訟。普立茲克本月初簽署法律，禁止在全州法院及周邊地區進行民事逮捕，並要求醫院、托兒所和公立大學設立程序，來處理移民執法行動並保護個人資訊。

但是司法部表示，被列為被告的普立茲克和伊州檢察長羅武 (Kwame Raoul)違憲，指出這些法律「威脅到聯邦執法人員的安全」。

