川普挺台玩真的？簽署14.5億美金軍援法案 內藏「地圖條款」嚴防台灣主權被抹煞

美國總統川普正式簽署《2026綜合撥款法案》。（翻攝自白宮臉書）

美國總統川普正式簽署《2026綜合撥款法案》（Consolidated Appropriations Act, 2026），此舉不僅結束了美國政府的部分停擺危機，更為台海防務投下強心針。該法案共編列14.5億美元（約新台幣459億元）專款用於支援台灣安全，且法案明訂禁止預算用於製作錯誤描繪台灣領土或體制的地圖，確保美國聯邦圖資能準確反映台灣獨立運作的現狀。

史上最狂挺台撥款！10億美元專款強化自衛力

根據《Taiwan News》報導，法案內容，這筆高達459億台幣的資金主要分為三大部分，用於全方位提升台灣防衛實力：

10億美元「台灣安全合作主動倡議」：協助台灣維持充足的自衛能力，強化國軍與政府機構應對脅迫與侵略的能量。

3億美元「外國軍事融資」（FMF）：以無償貸款（Grants）方式直接撥款，用於購置防禦裝備與教育訓練。

1.5億美元防禦物資補貼：用於支應美方提供給台灣的國防勞務與物資重置。

該法案特別要求，美國國防部與國務院必須「優先交付」給台灣的國防物資與服務，且國防部長須每季向國會提交預算執行報告，展現對台軍援的高度重視。

地圖正名！嚴禁「 不準確 」描繪台灣領土

除了實質的金援，法案中一項極具政治意義的條文引發關注：法案明定，任何經費都不得用於製作、購買或展示「不準確描繪台灣領土、社會及經濟制度」的地圖。

廣告 廣告

這項由長期挺台眾議員提芬妮（Tom Tiffany）提議的條款，劍指將台灣標註為中國一部分的地圖。這意味著在聯邦政府的公務運用上，台灣的國土主權必須被獨立呈現，不得與中國混淆。

結束政府停擺！川普「快刀斬亂麻」穩固印太局勢

此撥款法案在聯邦眾議院以217票對214票驚險過關，川普迅速簽署後，不僅化解了政府斷炊的危機，也向國際社會傳遞出美國在印太地區的戰略韌性。

這些專款的可用期將延長至2027年9月30日，確保美方有充足的時間協助台灣進行新型武器採購與軍事人才培育。

更多鏡週刊報導

心靈缺口難填滿？馬斯克身價衝破27兆台幣 發「憂鬱文」嘆：金錢買不到快樂

淫魔艾普斯坦急救「腫脹照」曝光 頸部深紅勒痕、喉骨幾乎全斷

8億百歲人瑞「祕婚」68歲看護！子女上醫院搶人 律師揭法律戰勝負關鍵